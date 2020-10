Gran expectativa por el estreno del film de terror “Los que vuelven”

Si bien la película se estrenará este fin de semana en el Autocine del Parque del Conocimiento, se confirmó que “Los que vuelven” será el largometraje de apertura del 17º Encuentro Internacional de Realizadores “Oberá en Cortos. Por la identidad y la diversidad cultural”, disponible para ver online por la plataforma del festival, el lunes 12 de octubre, a las 21 horas. Más información en www.oberaencortos.com

“Ver la película en una pantalla grande es un premio para nosotros en este contexto”, asegura Yamila Barnasthpol, coproductora del filme “Los que vuelven”, que se podrá ver este sábado 10 de octubre, a las 19 hs, en el Autocine del Parque del Conocimiento.

Los 100 tickets gratuitos disponibles para la función, se agotaron a los pocos minutos pasada la medianoche, ratificando el interés del público ante la oferta de producciones audiovisuales que fueron rodadas en locaciones misioneras y en la que participan actores, actrices, técnicos y técnicas locales.

“Esta función para mí era súper necesaria. Me habría gustado que la película tenga un recorrido por toda la provincia; pero en este contexto logramos concretar, por lo menos, una función en el Autocine de Posadas”, cuenta la productora.

La Gerencia de Exhibición, Distribución y Comercialización del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM) trabajó junto con los responsables del Parque del Conocimiento, el IMAX del Conocimiento y la productora Montecine SAS, para que la película integre la cartelera del Autocine y sea estrenada en suelo misionero.

La pandemia del Covid-19 afectó fuertemente a la industria audiovisual y principalmente a las Salas de Cine que, por medidas de prevención, desde marzo se mantienen cerradas. En este sentido, la etapa de exhibición hace a la esencia misma de la producción audiovisual, cerrando un proceso complejo, de mucho tiempo, trabajo y persistencia. Llegar al estreno siempre es un momento de celebración, aún en este contexto. Previo a la función del sábado, Barnasthpol junto a técnicas, técnicos y actores, presentará la película y reseñará la experiencia de filmar en Misiones. “Realmente va a ser un momento muy gratificante… que la gente pueda ver el rostro de quienes trabajaron en la película, para mí eso es lo más importante”, anticipa la productora.

Cuando el terror sirve para denunciar

“A mi particularmente me gusta el cine de género, me interesa específicamente producir películas, series, cortometrajes que estén enmarcadas en ese género, ya sean suspenso, thriller o horror, pero no me interesa el terror por el terror mismo. Me gusta cuando se utiliza para denunciar algo más”, cuenta Yamila quien, junto a Diego Bellocchio (hoy Montecine SAS), desde hace más de una década indagan en el género, realizando producciones como “Pálido indicio”, “Respiro”, “Manduricio”, entre otros.

Este recorrido y búsqueda constante por desarrollar el género en nuestra provincia, los encontró con el proyecto de “Los que vuelven”, de la directora Laura Casabé. La película propone un cruce entre los géneros de suspenso y melodrama histórico, a partir de la obra fundacional «La vuelta del Malon» (1892) de Ángel de La Valle.

Al respecto la directora señala que “se trata de un viaje al pasado que tiene su reflejo en el presente y nace como una reflexión sobre el terror social, tanto en Argentina como en Latinoamérica, donde las comunidades indígenas fueron aniquiladas o esclavizadas y desde ese entonces viven en la completa marginalidad. La idea de que el hombre blanco tenga un profundo y arraigado terror de que su sometido/a pueda salirse del sistema hegemónico y rebelarse es tan vigente como en los siglos pasados”.

Originalmente la película se filmaría en La Pampa, pero el encuentro con los integrantes de Montecine, el atractivo de las locaciones naturales de la provincia y el fomento del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones a las producciones locales o coproducciones, hizo que la historia se adapte a las leyendas guaraníes, mensúes y colonos. El resultado: una de las mejores películas de género del cine nacional de los últimos años, según los principales críticos cinematográficos.