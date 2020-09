Gremio municipal de Oberá, pide adelanto de bono

A partir de la situación de reclamos salariales de muchos sectores, el gremio de trabajadores municipales nucleados en ATE, con su secretario general Victor Paredes pedirá la ejecutivo el adelanto de bono que prometieron «Hay empleados que cobran 14 o 16 mil pesos y no pueden de ninguna manera vivir con eso. Hace mucho que venimos corriendo detrás de la inflación. Hemos hablado con diferentes municipios y hay avances, pero en Oberá no. Se ha otorgado un bono de 2 mil para septiembre y otro para octubre y los compañeros nos están pidiendo se adelante para esta semana, lo que te da la pauta que ya no pueden mas», sostuvo el dirigente.

Dijo que «tenemos reunión pautada para el 14 de octubre para seguir discutiendo paritarias, aumento al básico, que como mínimo debe ser del 30%. No pudimos aun hablar con nadie pero lo vamos a tratar con el Contador el secretario de Finanzas, sobre las dos cosas», indicó al Aire de Integración