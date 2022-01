«Hace 3 años nos golpea la falta de lluvias a los productores», dijo Klingbeil

Golpeados por la falta de lluvias, que se profundizan desde hace 3 años, desde la Asociación de productores agropecuarios de Mnes (Apam) analizan el año que se terminó y esperan mejoras climáticas y de precios hacia el 2022.

“Estamos contentos con la mejora que nos han dado en el precio del té, nos tomó por sorpresa, no nos esperábamos porque en las últimas reuniones de la Coproté la industria dijo que no tenía posibilidades de mejorar el precio, por lo que está buena noticia esperamos ahora sea aceptada por la industria y se cumpla, pero ha sido una muy buena manera de cerrar el año”, sostuvo Cristian Klingbeil, Presidente de APAM y director suplente por la producción dentro del Inym.

Indicó igualmente que “estamos de todas formas muy lejos de lo que necesitaríamos para poder trabajar de manera tranquila y cubriendo costos, faltaría alrededor de 8 o 9 pesos más pero vamos a seguir, no habrá seguramente repasada de abono porque con la mejora económica aún no cubrimos ese costo, sumado al clima que no es beneficioso para nada. Estamos muy faltos de agua y es un combo que no facilita la producción ni seguir invirtiendo”, explicó

Dijo en términos de balance que “terminamos un 2021 complicado, sobre todo por la pandemia de COVID y la pérdida de algunos integrantes de Apam incluso. En materia productiva la cuestión climática afecta mucho, porque es el tercer año que falta lluvia. Terminamos septiembre con la yerba a un precio aceptable por la materia prima, pero con mucha incertidumbre por la situación de precios, sobretodo de pagos, tuvimos que salir a pedir a los productores que no mal vendan su producción de Yerba”, mencionó el dirigente de la producción.

“Esperemos que se revierta cuándo se inicia la zafra gruesa y que podamos seguir teniendo mejoras en el precio para el productor, expresó.

En cuanto a lo logrado el año que se terminó destacó el hecho de la compatibilización de los planes sociales con los obreros. “Lamentablemente fue hacia el final de la zafra yerbatera pero esperemos que cuando encaramos la próxima zafra sea todo más fácil. Otra gran lucha fue la resolución 170 del Inym que se pudo conseguir y que el gobierno apoyó, si bien ahora está en manos de la justicia, el hecho de que se pueda implementar ésta resolución para proteger a miles de productores pequeños y obreros a partir de la decisión de no plantar más Yerba mate y respetar lo ya plantado, es un adelanto”, dijo

Finalmente puntualizó que “está claro que la mayor mano de obra la dan los pequeños productores, por lo tanto esta resolución viene a defendernos así como también a las cooperativas y pequeños molinos, eso ha sido positivo”, remarcó