Herrera Ahuad habló en Oberá de inicio de clases y dengue

El Gobernador Oscar Herrera Ahuad estuvo presente en el Congreso Provincial de UDPM que se efectuó en Oberá, acompañando por el ministro de Educación Miguel Sedoff, el presidente del CGE Mauricio Maidana y el diputado nacional Ricardo Wellbach. Se refirió en diálogo con los medios al inicio de clases y a la situación de la problemática del dengue. Sostuvo que es un homenaje a Marilú Leverberg, el iniciar las clases oficialmente en San Pedro, porque es allí donde ella estuvo por última vez.

Herrera Ahuad dijo estar comprometido con cada uno sin importar el lugar que ocupe, porque se trata de la institución que le ha dado valores a la sociedad. Y les pidió que se empoderen de esos valores, “cada uno de nosotros es impulsor de una política pública con ilusiones y con consensos”, dijo.

Manifestó además que ” estamos en mesa permanente de trabajo cotidiano en varias lineas, no solo el salario sino tecnologías y demás. Sabemos que esto no termina acá hay que ver como evoluciona la Argentina en materia de negociaciones de paritarias y salarios, en junio deberemos reunirnos nuevamente, pero tenemos buenas expectativas. Cumplimos con las pautas de paritarias nacionales, se garantizó el inicio de clases y confiamos que los docentes respondan a esto. La ley es la ley, los gremios que están en la mesa y discuten la paritaria tienen la representatividad es lo que está en el marco de la ley, el que no va a trabajar estará fuera del marco de la ley, por lo que tendrá el descuento pertinente”, acentuó.

Respecto al tema dengue dijo que la escuela es más segura que en la casa, “la mayoría se contagió en la casa, el mosquito está ahí, asi que no tiene sentido preocuparse, los reservorios están en la casa, la escuela está limpia, no se justifica ninguna suspensión de clases”, aseguró.

“La Argentina es epidémica no endémica de dengue, tuvo brotes aislados, pero la zona de frontera donde estamos es importante. cada vez que hay una afluencia turística importante tenemos un pico de casos, por eso lo único valedero es ser solidarios y limpiar nuestras casas, terminar con los mosquitos”.

Finalmente precisó que “Estamos trabajando de una mesa operativa provincial que incluye a todos los sectores de salud, públicos y privados, los examenes complementarios son una ayuda, el accionar del profesional es lo importante, la clínica y la semiología, qué hace este profesional, el análisis solo sirve para estadísticas o para la serología no para tratar el problema.”