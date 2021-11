Hoy viernes se realiza la Asamblea Electoral de Distritos de la CELO

La CELO comunicó que este viernes 05- 11, se realizará la Asamblea Electorales de Distritos, en el horario de 15:00 a 21:00 horas.

Atento a lo estipulado en el Estatuto Social y el Reglamento de Asambleas, el Consejo de Administración convoca a los señores asociados a Asambleas Electorales de Distritos, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de julio del 2021, para el día 05 de Noviembre de 2021, a las 15 horas, en los lugares consignados, para considerar el siguiente:

Orden del Día

1) Elección de Dos (2) Asociados para firmar el Acta juntamente con el Presidente de mesa.-

2) Elección de Tres (3) Asociados para realizar el escrutinio del acto eleccionario.——-

3) Elección de Delegados Titulares y Suplentes, según el número correspondiente a cada Distrito.———————————————————————————————-

DISTRITOS:

DISTRITO N° 1 – OBERA TENIS CLUB: Cant. de Delegados: 13 Titulares y 13 Suplentes – Lugar de realización: Sede Oberá Tenis Club – calle San Luis 284 – Oberá (Mnes).-

DISTRITO N° 2 –COLEGIO NACIONAL “AMADEO BONPLAND”: Cant. de Delegados: 19 Titulares y 19 Suplentes – Lugar de realización: Sede Colegio Nacional “Amadeo Bonpland” – Av. Sarmiento y La Pampa – Oberá (Mnes).-

DISTRITO N° 3 – ADMINISTRACIÓN CELO: Cant. de Delegados: 17 Titulares y 17 Suplentes- Lugar de realización: Sede Administración CELO calle Corrientes N° 345– Oberá (Mnes).-

DISTRITO N° 4 – ESCUELA Nº 822: Cant. de Delegados: 9 Titulares y 9 Suplentes- Lugar de realización: Sede Escuela N° 822 – calle Atahualpa Yupanqui Nº 677– Oberá (Mnes).-

DISTRITO N° 5- ESCUELA N° 288: Cant. de Delegados: 18 Titulares y 18 Suplentes- Lugar de realización: Sede Escuela N° 288 – calles Roca y Paraguay – Oberá (Mnes).-

DISTRITO N° 6 – ESCUELA Nº 819: Cant. de Delegados: 17 Titulares y 17 Suplentes- Lugar de realización: Bº 80 Viviendas – Villa Svea – Oberá (Mnes).-

DISTRITO N° 7 – ESCUELA Nº 688: Cant. de Delegados: 12 Titulares y 12 Suplentes- Lugar de realización: Sede Escuela º 688 – Bº Caballeriza – Oberá (Mnes).-

DISTRITO N° 8 – ESCUELA N° 305 : Cant. de Delegados: 15 Titulares y 15 Suplentes- Lugar de realización. Sede Escuela N° 305 – Av. José Ingenieros N° 339 – Oberá (Mnes).-

DISTRITO N° 9- ESCUELA N° 530 VILLA LUTZ: Cant. de Delegados: 16 Titulares y 16 Suplentes- Lugar de realización: sede Escuela N 530 – calles Humahuaca y Ucrania – Villa Lútz – Oberá (Mnes).-

DISTRITO Nº 10 – CLUB PERSONAL CALO: Cant. de Delegados: 19 Titulares y 19 Suplentes- Lugar de realización: Sede Club Personal CALO – calle Orcadas N° 68 – Oberá (Mnes).-

DISTRITO Nº 11 – CLUB EXA.185 : Cant. de Delegados: 18 Titulares y 18 Suplentes- Lugar de realización: Club Exa.185 – Av. Yerbal Viejo y Casco Romano – Bº Villa Stemberg – Oberá (Mnes).-

DISTRITO N° 12 – ESCUELA 103: Cant. de Delegados: 6 Titulares y 6 Suplentes- Lugar de realización: Escuela 103 – Pueblo de Colonia Alberdi(Mnes).-

DISTRITO N° 13- MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN: Cant. de Delegados: 4 Titulare y 4 Suplentes- Lugar de realización: Sede Municipalidad de San Martín – Pueblo de San Martín (Mnes).-

DISTRITO N° 14 – BACH. POLIV. N° 6 PANAMBI: Cant. de Delegados: 12 Titulares y 12 Suplentes- Lugar de realización: sede Bach. Poliv. N° 6 – Km 8 Panambí (Mnes).-

DISTRITO N° 15- MUNICIPALIDAD DE LOS HELECHOS: Cant. de Delegados: 5 Titulares y 5 Suplentes- Lugar de realización: Sede Municipalidad de Los Helechos – Pueblo de Los Helechos (Mnes).-

DISTRITO N° 16 – ASOC. MUTUAL “ANDRES GUACURARÍ”: Cant. de Delegados: 9 Titulares y 9 Suplentes- Lugar de Realización: Sede Asoc. Mutual “Andrés Guacurarí” – Pueblo de Guaraní (Mnes).-

DISTRITO N° 17 – MUNICIPALIDAD DE CAMPO RAMON: Cant. de Delegados. 11 Titulares y 11 Suplentes- Lugar de realización: Sede Municipalidad de Campo Ramón – Pueblo de Campo Ramón (Mnes).-

DISTRITO N°18 – Salón Municipal de F. Ameghino: Cant. de Delegados: 4 Titulares y 4 Suplentes- Lugar de realización: Salón Municipal – Pueblo de Florentino Ameghino (Mnes).-

DISTRITO N° 19 – ESCUELA 113: Cant. de Delegados: 3 Titulares y 3 Suplentes- Lugar de realización: Escuela 113 – Pueblo de Mártires(Mnes).-

DISTRITO N° 20 – C.E.P N° 39: Cant. de Delegados: 3 Titulares y 3 Suplentes- Lugar de realización: C.E.P. N° 39 – General Alvear(Mnes).-



NOTA: Los lugares de votación permanecerán abiertos y habilitados a tal fin, entre las 15 y las 21 horas del día 05 de Noviembre de 2021.