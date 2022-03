Hugo Sand: «Hay que avanzar en la agroecología»

«Creemos que a través del conocimiento vamos a poder cambiar esta realidad, la que nos dice que los colonos están recibiendo el 30% del valor que fijó el Ministerio del Agro por su producto, o sea el té. Esto es, nos queda 2,70 pesos porque el resto es el costo de cosecha, fertilizante, etc, por lo tanto comenzamos a buscar otra salida. Fue asi que nos encontramos con gente que valoriza el té artesanal e instituciones que apoyan esta actividad en el ámbito internacional y trabajamos en esa dirección”, dijo Hugo Sand, reconocido dirigente agrario que junto a su familia ahora apuesta al té artesanal.

Pero su mirada experta va más allá de la situación de precios y costos. Sand indicó que “tenemos que avanzar en la agroecología, tenemos ya teales con árboles nativos y frutales mezclados, estos profesionales de otros países que nos visitaron, nos dicen que el broto es distinto del que está en pleno sol, al igual que su aroma, por eso estamos en contra del monocultivo”.

“La chacra debe ser la extensión inteligente del monte, asi lo decía ya Alberto Roth, por eso plantamos árboles y unimos el té con el monte, para que los insectos puedan introducirse y hacer su ciclo, eliminamos el glifosato. El estiércol de vaca u oveja es abono, suspendimos el fertilizante químico y con ello desaparece el ácaro. Y con la eliminación de estos químicos desintoxicamos la tierra”, apuntó.

“Con la hormiga pasa igual, hay un desequilibrio por eso aparece en cantidad, no matemos al correo que nos dice que algo anda mal, busquemos la causa. La gramilla aparece porque hay mucho sol, plantemos árboles y veremos los cambios”, remarcó

Insistió en que “tenemos que tomar conciencia, el cambio climático es disturbio climático, no cambio. En el año 92 escuchaba ya del tema y fíjense hoy como estamos, el cambio implica que si es blanco puede ser negro o de color, pero ahora no sabemos qué pasará al dia siguiente, por lo tanto es disturbio”.

Señaló además Sand que “no solo la chacra debe prepararse sino toda la comunidad, con los incendios quedó demostrado que no sabemos siquiera donde hay agua, falta conocimiento. Soy un poco escéptico, no veo que los estados, gobiernos, funcionen acorde y tomen la posta, en este momento se debería ya tomar la decisión y decir se colocan lomos de burro en caminos vecinales , canales de desagüe y pozos de infiltración y ninguna gota más de agua sucia va al arroyo, es una decisión política. Hay que enseñar, no puede ser que el agua de lluvia que cae en los techos de casas de arriba inunde las casas más humildes de abajo, hay técnicas que se deben realizar y poner en práctica”, acentuó.