Importante: Beneficiarios IFE Banco Macro

(Espacio publicitario) Si sos beneficiario del IFE, y cobrás en Banco Macro estas son las fechas de pago:

Recordá que no hace falta que vayas a la sucursal. No vas a poder cobrar si no es tu día de pago. Si no tenés tarjeta de débito a partir de tu día de cobro (no antes), deberás generar un código de extracción que recibirás en un SMS en tu celular .

Ese código te permitirá retirar el efectivo desde cualquier cajero automático y tendrá una validez de 7 días.Para generar el código tendrás dos posibilidades: Ingresá a anses.gob.ar/IFE con tu número de DNI y seguí los pasos. O hacélo desde macro.com.ar/OperacionesSimples clickeando la opción Extracción sin TD – IFE.

El día de pago de IFE, las sucursales del interior de la provincia de Misiones atenderán consultas sobre esta operatoria exclusivamente en el horario de 9.30 hs a 13.00. hs.

Los cajeros automáticos estarán a disposición las 24 hs del día de pago. Ante cualquier inquietud comunicate con los diferentes canales de atención:

Banca Internet: www.macro.com.ar/bancainternet

En Instagram: @bancomacro

En Facebook:/bancomacro

A través de eMe en el celular: 11 3422 8223 . www.macro.com.ar