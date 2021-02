Inscripción para el Boleto estudiantil desde este miércoles

Este miércoles 24 de febrero inicia la inscripción y actualización de datos para los beneficiarios del Boleto Estudiantil Gratuito (BEG) para alumnos primarios, secundarios, universitarios y terciarios.

Las inscripciones a nuevos beneficiarios y actualizaciones para la descarga del formulario, se realizarán en la Casa del Bicentenario (AV. José Ingenieros y Larrea) de 7.30 a 12 y de 14 a 18hs, de lunes a viernes y los sábados de 8 a 12hs.

Deben presentarse el padre/madre o tutor del alumno que pertenezca a primaria o secundaria y en persona los del nivel terciario y/o universitario. Presentando en todos los casos, fotocopia del DNI de los adultos y menores si fuere el caso.

El formulario, lo pueden obtener en Casa del Bicentenario en los días y horarios antes mencionados o ingresando a https://beg.misiones.gov.ar

Asimismo, en la empresa Capital del Monte (Jujuy 783), se realizará la correspondiente emisión del carnet.

Habrá días específicos para cada categoría de estudiante y finalización del DNI del beneficiario (se agrega al final cuadro detallado). La única excepción de atención fuera del cronograma, será para padres que tengan 2 o más hijos con diferente terminación de DNI; los mismos podrán tramitar en cualquiera de los días que le corresponda a uno de ellos, allí podrán realizar a los dos o más casos.

Los estudiantes que en el 2020 realizaron el trámite de obtención del BEG (hayan utilizado o no el servicio), no deberán hacer ningún trámite, el sistema los actualizará de manera automática. Solamente deberán tener crédito en la tarjeta para poder viajar. En caso de tener inconvenientes, deberán pasar por la administración de la empresa desde el día 23 de marzo.

Los que no realizaron el trámite en 2020, deberán iniciar la gestión desde el comienzo.