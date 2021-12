Juan Carlos Rossberg y Marcelo Gazzo asumieron como Concejales y Marrodán fue reelecto como Presidente del legislativo obereño

Este lunes 20 se realizó la 5° Sesión Especial del Concejo Deliberante obereño donde asumieron como Concejales Juan Carlos Rossberg y Marcelo Gazzo en reemplazo de Pablo Hassan y Horacio Loreiro respectivamente.

El Concejal Juan Carlos Rossberg que forma parte del Bloque Para Adelante, dijo que de su parte se redobla el compromiso con la ciudad, “ahora el compromiso es mayor, una mayor dedicación y siempre con las mismas ganas que tuve en todas las actividades que emprendí para Oberá y en este caso como Concejal”.

Consultado sobre la labor parlamentaria que emprende, Rossberg señaló que no se involucró en los días previos por ética, ya que aún no había sido designado, “a partir de hoy comenzaré a involucrarme seriamente y comenzar a estudiar cada tema. Hablé con el Intendente Pablo Hassan y la impronta que le queremos dar a la gestión es estar cerca de la gente. Vamos a atender a todos los que vengan con alguna inquietud y tratar de buscar soluciones a la problemáticas generales que tiene nuestra ciudad”.

El Concejal del Bloque Juntos por el Cambio Marcelo Gazzo, se mostró contento por esta nueva responsabilidad, “los resultados se verán a futuro, por ahora es simplemente avalar o no, lo que se hizo”, señaló el nuevo edil.

Gazzo se mostró crítico con el tratamiento del Código Fiscal, señalando que el desafío es claro porque entiende que hubo un mal tratamiento del expediente desde el Legislativo. En cuanto a los temas que se tratarán a partir de ahora, explicó que recientemente tuvo acceso a los expedientes por lo que se tomará el tiempo para no tomar decisiones apresuradas, “la idea es acompañar, lo que tenemos que saber bien es como se implementa cada tema aprobado. Esto no lo puedo determinar en dos días de trabajo por ejemplo con un expediente de 100 hojas”, indicó.

Luego de la jura de los dos nuevos ediles, se realizó la elección anual de autoridades del Concejo Deliberante. Fue reelecto como Presidente el Concejal Santiago Marrodán y en la Vicepresidencia 1° la Concejal Lilian Vega con 7 votos afirmativos y 2 abstenciones de los Concejales del Bloque Juntos para el Cambio. La concejal Mara Frontini no aceptó la propuesta de ser la Vicepresidente 2° del cuerpo deliberativo por lo que quedó pendiente la designación del cargo que existe en el Organigrama del Concejo Deliberante.

El reelecto Presidente del legislativo local Santiago Marrodán, se mostró feliz por continuar al frente del Deliberante, “contento porque más allá de que haya una mayoría que es absoluta, no deja de ser importante para mí que me hayan elegido, ya que solamente dos Concejales se abstuvieron pero por motivos totalmente ajenos a esta presidencia. Estoy feliz por eso, es una responsabilidad importante, no menor a la que tuvimos en este tiempo y seguramente con el mismo compromiso con el que vengo trabajando en estos años”, mencionó Marrodán.