La CELO llamó a asambleas distritales

Si bien en agosto se llamó a elección de nuevas autoridades de la CELO, habida cuenta del atraso en las asambleas distritales y General por la pandemia, en razón de cumplimentar con los tiempos establecidos por Estatuto, se realizarán el próximo 5 de noviembre las Asambleas distritales para elegir 230 delegados (8 delegados más de la última Asamblea de agosto) que luego nombrarán a Consejeros en reemplazo de quienes culminan sus mandatos, al igual que tratarán memoria y balance del ejercicio cerrado el 31 de julio de este año.

«Si bien aprobamos en asamblea anterior disminuir la cantidad de delegados, el INAES aun no nos autorizó, sucede que de la manera anterior establecida, aumentaban la cantidad de delegados en proporción a la cantidad de socios que cada vez son más, así que cambiamos la proporción de cálculo, que aun no está vigente», explicó Pedro Andersson en cuanto a la cantidad de delegados que deben elegirse por distritos.

Las asambleas electorales de distritos serán el 5 de noviembre de 15 a 21 hs en los siguientes lugares de votación:

DISTRITOS:

DISTRITO N° 1 – OBERA TENIS CLUB: Cant. de Delegados: 13 Titulares y 13 Suplentes – Lugar de realización: Sede Oberá Tenis Club – calle San Luis 284 – Oberá (Mnes).-

DISTRITO N° 2 –COLEGIO NACIONAL “AMADEO BONPLAND”: Cant. de Delegados: 19 Titulares y 19 Suplentes – Lugar de realización: Sede Colegio Nacional “Amadeo Bonpland” – Av. Sarmiento y La Pampa – Oberá (Mnes).-

DISTRITO N° 3 – ADMINISTRACIÓN CELO: Cant. de Delegados: 17 Titulares y 17 Suplentes- Lugar de realización: Sede Administración CELO calle Corrientes N° 345– Oberá (Mnes).-

DISTRITO N° 4 – ESCUELA Nº 822: Cant. de Delegados: 9 Titulares y 9 Suplentes- Lugar de realización: Sede Escuela N° 822 – calle Atahualpa Yupanqui Nº 677– Oberá (Mnes).-

DISTRITO N° 5- ESCUELA N° 288: Cant. de Delegados: 18 Titulares y 18 Suplentes- Lugar de realización: Sede Escuela N° 288 – calles Roca y Paraguay – Oberá (Mnes).-

DISTRITO N° 6 – ESCUELA Nº 819: Cant. de Delegados: 17 Titulares y 17 Suplentes- Lugar de realización: Bº 80 Viviendas – Villa Svea – Oberá (Mnes).-

DISTRITO N° 7 – ESCUELA Nº 688: Cant. de Delegados: 12 Titulares y 12 Suplentes- Lugar de realización: Sede Escuela º 688 – Bº Caballeriza – Oberá (Mnes).-

DISTRITO N° 8 – ESCUELA N° 305 : Cant. de Delegados: 15 Titulares y 15 Suplentes- Lugar de realización. Sede Escuela N° 305 – Av. José Ingenieros N° 339 – Oberá (Mnes).-

DISTRITO N° 9- ESCUELA N° 530 VILLA LUTZ: Cant. de Delegados: 16 Titulares y 16 Suplentes- Lugar de realización: sede Escuela N 530 – calles Humahuaca y Ucrania – Villa Lútz – Oberá (Mnes).-

DISTRITO Nº 10 – CLUB PERSONAL CALO: Cant. de Delegados: 19 Titulares y 19 Suplentes- Lugar de realización: Sede Club Personal CALO – calle Orcadas N° 68 – Oberá (Mnes).-

DISTRITO Nº 11 – CLUB EXA.185 : Cant. de Delegados: 18 Titulares y 18 Suplentes- Lugar de realización: Club Exa.185 – Av. Yerbal Viejo y Casco Romano – Bº Villa Stemberg – Oberá (Mnes).-

DISTRITO N° 12 – ESCUELA 103: Cant. de Delegados: 6 Titulares y 6 Suplentes- Lugar de realización: Escuela 103 – Pueblo de Colonia Alberdi(Mnes).-

DISTRITO N° 13- MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN: Cant. de Delegados: 4 Titulare y 4 Suplentes- Lugar de realización: Sede Municipalidad de San Martín – Pueblo de San Martín (Mnes).-

DISTRITO N° 14 – BACH. POLIV. N° 6 PANAMBI: Cant. de Delegados: 12 Titulares y 12 Suplentes- Lugar de realización: sede Bach. Poliv. N° 6 – Km 8 Panambí (Mnes).-

DISTRITO N° 15- MUNICIPALIDAD DE LOS HELECHOS: Cant. de Delegados: 5 Titulares y 5 Suplentes- Lugar de realización: Sede Municipalidad de Los Helechos – Pueblo de Los Helechos (Mnes).-

DISTRITO N° 16 – ASOC. MUTUAL “ANDRES GUACURARÍ”: Cant. de Delegados: 9 Titulares y 9 Suplentes- Lugar de Realización: Sede Asoc. Mutual “Andrés Guacurarí” – Pueblo de Guaraní (Mnes).-

DISTRITO N° 17 – MUNICIPALIDAD DE CAMPO RAMON: Cant. de Delegados. 11 Titulares y 11 Suplentes- Lugar de realización: Sede Municipalidad de Campo Ramón – Pueblo de Campo Ramón (Mnes).-

DISTRITO N°18 – Salón Municipal de F. Ameghino: Cant. de Delegados: 4 Titulares y 4 Suplentes- Lugar de realización: Salón Municipal – Pueblo de Florentino Ameghino (Mnes).-

DISTRITO N° 19 – ESCUELA 113: Cant. de Delegados: 3 Titulares y 3 Suplentes- Lugar de realización: Escuela 113 – Pueblo de Mártires(Mnes).-

DISTRITO N° 20 – C.E.P N° 39: Cant. de Delegados: 3 Titulares y 3 Suplentes- Lugar de realización: C.E.P. N° 39 – General Alvear(Mnes).-