La CELO recuerda que está prohibido fijar pasacalles en postes de alumbrado público

La Cooperativa Eléctrica Ltda. Oberá recuerda a sus Sres. Socios, y principalmente a los responsables de partidos políticos, que, según lo estipulado en el Art. 7 de la Ordenanza vigente Nº 1325-Ex 040/2.000, la colocación de carteles “pasacalles” deberá realizarse según las siguientes especificaciones: NO deberá ser instalado con elementos metálicos, conductores de electricidad y NO podrán sostenerse de las jirafas del alumbrado público, debiendo estar atados de postes y árboles, siempre que no corra peligro la vegetación.

La prohibición de colocar pasacalles sostenidos de las columnas de metal del Alumbrado Público, obedece a varios motivos, principalmente la seguridad de las personas que realizan la colocación de los mismos, los ciudadanos en general, y también la poca resistencia de las columnas ante la fuerza que ejerce el viento sobre ellas. Además, en este sentido, la CELO recomienda NO fijar carteles en postes de madera que se vean añosos, ya que los mismos también podrían resultar seriamente dañados.

El Personal Técnico de la Cooperativa se encuentra AUTORIZADO A RETIRAR todo tipo de pasacalle que no permita el normal funcionamiento del Sistema Eléctrico o represente peligro, tanto para seres humanos como para las instalaciones de la CELO.

El comunicado de la Celo expresa, «colaboremos entre todos para prevenir todo tipo de riesgos y evitar los numerosos inconvenientes que puedan presentarse a causa de las sacudidas que reciben los conductores y/o elementos sensibles por la acción de viento sobre los carteles» .