La construcción de natatorios se duplicó en lo que va del año

Alejandro Ruzak, referente de NR Construcciones de Oberá, con 19 años de trayectoria en la construcción de natatorios, reconoció que no dan abasto. En lo que va de este año prácticamente duplicaron el promedio de obras de años anteriores y los pedidos no cesan, por lo que sumado al faltante de insumos debieron rechazar solicitudes. «La demanda se duplicó en nuestro caso, teníamos un promedio medio-alto, en los últimos tres años hicimos 36 piscinas por año, hoy a mediados de octubre ya vamos por 60 llegando a 80 aproximadamente para fin de año» indicó.

La imposibilidad de vacacionar fuera, necesidad de invertir ahorros ante la devaluación del peso, sumado al encierro, sobre todo en familias con niños, entre otras cosas, motivó que la elección de mucha gente, sea invertir en la construcción de la piscina propia. «El problema es el desabastecimiento que hay en el país, porque la demanda no es solo en Oberá o Misiones, cuesta mucho conseguir lo que es bombas, filtros. Fábricas que no están tomando pedidos hasta febrero, hay que buscar opciones en Paraguay, Brasil, para conseguir insumos» resaltó. «Siempre trabajamos con honestidad, no prometemos plazos que no podemos cumplir, dependemos mucho del clima también».

Por su parte, Claudio Batista, empleado de una empresa de venta de insumos y equipamiento para natatorios coincidió en que «hay faltante por la alta demanda. Elementos para mantención hay, pero son en precio dólar y todo el tiempo suben» explicó y sobre el movimiento del rubro afirmó que en años anteriores, en el mes de diciembre aumentaba la demanda, pero este año ya se nota claramente el incremento de pedidos en este mes de octubre.