La CRIPCO se reunió con el Concejo Deliberante

La Cámara Regional de Industria, Producción y Comercio de Oberá (CRIPCO), participó de la reunión de la Comisión de Asuntos Sociales, Higiene y Seguridad del Concejo Deliberante, para tratar aspectos vinculados con el denominado Plan de Contingencia, necesario para la gestión de la Habilitación Municipal de todas las actividades económicas.

Representando a la CRIPCO participaron de la reunión el Presidente CP Carlos Mielniczuk, el Vicepresidente 1° Fabián Jamasmeie, el Consejero Daniel Friedrich y el socio Hugo Mousquere.

Carlos Mielniczuk señaló en diálogo con el programa El Aire de la Mañana, que en la reunión se planteó la posibilidad de agilizar y mejorar las habilitaciones comerciales, aunque en esta reunión se trató en particular sobre la exigencia que se tiene con respecto al momento de hacer el plan de contingencia, “nosotros criticamos la exigencia de cuestiones que no están reglamentadas ni previstas en la ordenanza. La normativa está prevista para lugares donde hay espectáculos públicos con aglomeración de personas. Nosotros lo que vemos es que actualmente se exige aun cuando no está determinado en la norma para determinado tipo de comercios. No sería ese el problema si efectivamente se hicieran los controles o asesoramientos, creo que lo más importante tiene que ver con eso, la seguridad y la prevención. Pero en definitiva el comerciante debe pagar una tasa, presentar el plan de contingencia que lo realiza un profesional de la materia, para que los Bomberos de la Policía hagan los controles necesarios. Esto es algo que se tiene que renovar anualmente. Se debe volver a pagar y todos son costos importantes”, explicó.

“La idea es aggiornar la normativa, hay que tener plan de contingencia, al igual que en las habilitaciones que se pidan las conexiones como corresponden, con las instalaciones adecuadas, con los matafuegos, indicaciones de salida de emergencia, plan de evacuación, en eso estamos todos de acuerdo. Pero hay que profundizar el tema de la prevención y de la capacitación al personal de los comercios que es lo más importante. La idea es trabajar en forma conjunta para poner en las ordenanzas las exigencias que correspondan y con un sentido común, adecuándolas a las nuevas tecnologías porque las Ley Nacional de Seguridad es del año 1972 y está vigente y es la única, por lo que muchas cuestiones ya son obsoletas”, opinó el Presidente de la Cámara de Comercio local.

Milelniczuk dijo que este tema se había planteado en el año 2018 y esta convocatoria fue una sorpresa, destacando la posibilidad de colaborar con este trabajo, “nosotros estamos gratamente sorprendidos y nos comprometimos a elevar una propuesta de los puntos que consideramos necesarios. El Ejecutivo realizará su aporte, los Concejales también y si es necesario convocar a otros sectores. En este caso sería importante la participación del Colegio de Arquitectos y la gente encargada de Higiene y Seguridad que hace los planes de contingencia. El aporte de todos creo que es muy significativo y en este caso es importante tener esa posibilidad y mejorar nuestra legislación”, manifestó.

Otra cuestión que destacó es el diálogo que mantuvieron durante la reunión con el sector de Finanzas de la Municipalidad, con los que convinieron dialogar sobre en la Ordenanza General Tarifaria, “la verdad que es muy vieja, es muy extensa y hay cosas que no van más, están desactualizadas en la forma que dictaminan. Lo habíamos planteado anteriormente y ahora lo volvimos a plantear para trabajar en conjunto y hacer una nueva y mucho mejor”, añadió Carlos Mielniczuk.