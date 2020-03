La delegación Checa retorna a su país

Luego de haber estado en aislamiento social, los integrantes de la delegación Checa que llegaron hasta Oberá, retornan a su país después de haber estado alojados en el hotel Cabañas del Parque.

Según el responsable del Hotel Cabañas del Parque, Nicolás Ostrorog “los mismos habían realizado reservas hace 2 meses, el martes llegaron a Bs As pero el jueves se publica el DNU de Presidencia, que señala no pueden salir de los hoteles los extranjeros, pero los mismos salieron el viernes luego de hacer paseos por Bs As. El sábado salieron para Oberá en un viaje de linea y son interceptados en L N Alem y su próximo destino era el Hotel, alli los esperaban integrantes del Ministerio de Salud y se les hizo los chequeos correspondientes”, indicó.

Sostuvo que “pasó luego de ser un grupo de riesgo a un grupo en observación. Paralelamente el Ministro de Turismo se puso en contacto con su pais de origen y se determinó que este lunes partan hacia Foz de Iguazú y de allí toman un vuelo hacia su país”.

“Se contó con todo el protocolo, si alguno de ellos hubiera estado infectado se hubiese contenido igual con todo el recaudo que se tomó. A partir de este lunes a la tarde el Hotel vuelve a la normalidad, luego de todo el trabajo que hizo Salud pública”, explicó Ostrorog quien aseguró que el Hotel ya está en funciones para albergar a visitantes nuevamente.