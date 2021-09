La Facultad de Ingeniería comenzó con un proceso presencial gradual

Con actividades recuperadas en actividades de laboratorio para últimos años y asignaturas presenciales en este cuatrimestre, la Facultad de Ingeniería avanza a una presencialidad educativa.

«Hay estudiantes que no están aqui y no pueden acceder a ello y para ellos les suministramos todo en forma virtual, pero las practicas profesionales ya iniciamos a fines del año pasado con empresas e instituciones y así poder graduarse, de hecho los graduados fueron muchos el año anterior», explicó Sergio Katoghi, Decano de la entidad.

Indicó que «la idea es avanzar con la recuperación de la presencialidad en cumplimiento con los protocolos, también trabajamos en modalidad mixta. Los dos primeros años son cursos muy numerosos, ahí trabajamos para ver cómo dictamos clases, porque estos todavia nos conocen muchos la facultad, creemos que en el transcurso de este cuatrimestre alguna actividad puedan realizar», sostuvo.

Sin embargo aeguró que «la formación académica la reciben sin dudas y ahora avanzamos además en la sexta carrera que tendrá esta casa de estudios que es Ingeniería mecatrónica, para lo cual las inscripciones como en las otras carreras se abren en octubre».

Dijo que «los no docentes y muchos docentes están concurriendo a la Facultad y de a poco, vamos normalizando la actividad universitaria. Sugerimos la vacunación tanto de no docentes, docentes como alumnos, no es exigencia ni obligatorio pero si pedimos que lo hagan», mencionó