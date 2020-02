La Ministra de Seguridad de la Nación estuvo en Oberá, por operativos de narcotráfico

La Ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic, recorrió esta mañana, las localidades de Iguazú y Oberá (luego se dirigía a Eldorado) para tomar contacto con los operativos de incautación de marihuana-unas 20 toneladas- realizadas la semana anterior por personal del Escuadrón 9 de GN en Dos de Mayo y por personal policial en Eldorado este lunes.

Frederic acentuó la mirada sobre el litoral que según estableció se debe a una política federal de seguridad, coordinando trabajo entre fuerzas federales y provinciales. También contestó preguntas acerca de la superpoblación de detenidos por delitos federales. Destacó el esfuerzo de Gendarmería y el lugar que tiene el área de canes –que fue quien detectó la droga en cuestión en Dos de Mayo- y señaló que es importante el trabajo con la justicia federal para ser efectivos y actuar en consecuencia.

“Ir por los grandes cargamentos convirtiendo a la Argentina en un lugar de desaliento del narcotráfico en gran escala, hace de nuestro país un muro judicial y legal donde el narcotráfico no pueda avanzar hacia otros países, como en este caso Chile que era el destino final”.

Agregó que “en Misiones y Corrientes, hemos visto una conciencia de cuál es el camino que marcó la gestión nacional, sobre todo en lo que hace a fuerzas federales. Vamos a agudizar nuestra mirada sobre el litoral argentino. Claramente, estamos en época de cosecha y ha habido una intensificación de cultivo en Paraguay y por lo tanto ponemos el acento acá, en todos los planos, junto al Ministro de Gobierno de la provincia y de otras provincias, al igual que Intendentes de comunas”.

Superpoblación de detenidos en casos federales

Sobre el tema de la gran cantidad de detenidos ( y condenados) en dependencias federales-lugares no aptos para tantos alojados- dijo que “no es competencia del Ministerio de Seguridad de la nación el sistema carcelario federal, sino de Justicia, pero si tenemos problemas que muchas unidades de Prefectura y GN tienen detenidos que no deberían estar ahí, sin embargo igual los alojamos. Hay sobrepoblación carcelaria, pero no podemos dejar de detener gente si es lo que corresponde, es tarea del sistema judicial solucionar ése problema, pero sí es una urgencia”, reconoció.

También mencionó que con el Ministro de salud de la Nación ya se reunieron, para hacer un trabajo con el personal de las fuerzas en la frontera, expuestas a estas enfermedades subtropicales y virus, “la idea es desarrollar un plan de salud para las fuerzas de seguridad”, aseguró la funcionaria nacional.

Previo a su disertación con los medios, también explicó alcances del operativo en Dos de mayo el jefe de la Región IV Misiones de GN, Comandante Mayor Marco Fernández, mencionando el hallazgo “como uno de los mas importantes en los últimos tiempos”, donde se secuestraron más de 10 toneladas de marihuana en un camión proveniente de Brasil, que quedó varado por desperfectos y que, al ser socorrido por la patrulla de GN, fue descubierto.

Acompañaron a la Ministra, el Secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, el Ministro de seguridad de la provincia, Marcelo Pérez y otras autoridades de fuerzas de seguridad, además del Juez Federal Alejandro Gallandat Luzuriaga y el alcalde local, Carlos Fernández.

Ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic