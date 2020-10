La Pastoral de Adicciones ya funciona en su nuevo lugar

La Pastoral de Adicciones de la Diócesis Oberá inició su tarea en el flamante Centro Oasis de Misericordia. Desde el primero de octubre los voluntarios disponen del nuevo espacio que les permitirá tener mejores condiciones edilicias y atención diaria.

«Nueva etapa, nueva casa y nueva extensión de atención que es lo más importante» afirmó Jose D. Fabio, referente de la Pastoral. «Es un espacio en el que vamos a estar de lunes a viernes, todas las mañanas, o sea que ampliamos horario y también la posibilidad de atención que pueden brindar los profesionales a las personas que acuden».

El avance de la drogadicción sigue siendo preocupante y en ese marco la necesidad de un centro de rehabilitación con internación, destacó Fabio. «Estamos en 670 historias clínicas, más de 7500 consultas y sigue. Es una pandemia que no para, los mercaderes de la muerte no se detienen y estamos con un nivel de atención que no alcanza. Ponemos nuestra vocación de servicio, somos voluntarios, todo se basa en la solidaridad y misericordia» señaló. «Vamos a necesitar más recursos humanos. El Ministro anunció el proyecto del centro de rehabilitación de Oberá, lo que se necesita es internación, para desintoxicarse, deshabituarse y luego la inclusión. No dejamos de plantear, que ya que será un centro nuevo, es importante que incluya la internación, es lo que nos falta hace mucho tiempo» subrayó.