La primera semana de noviembre se haría el Mejor Oberá 2020

La propuesta impulsada por la Cámara Regional de Industria Producción y Comercio de Oberá, Cripco, con el acompañamiento de la Municipalidad local y Cámara de Turismo Sierras Centrales de Misiones, entre otras instituciones, se llevaría a cabo, si las condiciones sanitarias lo permiten, del 3 al 10 de noviembre.

Serán días con promociones y descuentos especiales para el consumidor, como así también ofertas especiales para el turismo interno. «Se va a realizar en los próximos días el lanzamiento. Va a ser una edición especial, algo raro, como es ahora todo. Con mucho protocolo y mayor número de ventas online» expresó Fabian Jamasmeie, Vicepresidente 1° de la Cripco.

Por otro lado Jamasmeie resaltó la presentación del Programa Integral Sustentable de Gestión Ambiental a la Cámara de Representantes de la provincia, luego de que ésta sancionara de Ley de prohibición del uso de bolsitas de plástico y todo material no biodegradable utilizadas y distribuidas en la actividad económica para el transporte de productos o mercaderías de los consumidores. «Nosotros pensamos que debe ser algo más general, solo prohibir el uso de bolsitas no va a hacer la diferencia con la parte ecológica. Queremos que sea algo más amplio y que incluya a todos los municipios, una mirada más completa. Insistimos en que no sirve solo sacar de circulación las bolsitas, se deben colocar contenedores soterrados, debe tener cada localidad recolección diaria, clasificación y reciclaje de la basura y varios otros puntos» señaló.