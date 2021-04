La Segunda Princesa de los Inmigrantes deja su cargo

Por motivos personales, Yaquelin Weber, segunda princesa Nacional del Inmigrante, tomó la determinación de dar un paso al costado tras un año y seis meses de portar la banda.

Yaquelin fue electa como Segunda Princesa Nacional durante la 40ª edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante, siendo la representante de la Colectividad Suiza, comunidad a la que pertenece desde muy pequeña. En septiembre del 2020 debía dejar su lugar a quien le sucediera durante la edición 41, pero esta fue suspendida debido a la situación actual y ella, así como Jazmín Hultgren (Reina Nacional) y Samira Zaiden (1ª princesa), debieron continuar portando sus coronas en forma excepcional, convirtiéndose en las únicas soberanas con más de un año de serlo.

Ahora, Yaquelin se recibió como Licenciada en Obstetricia y su profesión la lleva por un camino diferente, comenzando una nueva etapa de su vida que no le permitirá seguir representando a la Fiesta cultural más importante de la provincia de Misiones.

“Como segunda princesa nacional, tuve el honor de representar a todos los inmigrantes, a cada familia que con amor, con valor, esfuerzo y mucho trabajo, reiniciaron su vida en Argentina, en Misiones y en particular en Oberá. Ellos sembraron sus costumbres y tradiciones, que nosotros hoy cosechamos con tanta alegría. En mi corazón, estas palabras simbolizan a la Fiesta. Tuve la oportunidad de representar estos valores y agradezco a las personas que me acompañaron, me mimaron y apoyaron”, expresó emocionada al despedirse.

Sobre este tiempo como representante de la FNI, dijo: “Además de cumplir un sueño, me encaminó a conocer y valorar el esfuerzo de cada integrante de las casas típicas, su trabajo y esfuerzo por mantener la cultura y las tradiciones con tanta alegría y amor, que también nos lleva al esperado encuentro en la Fiesta Nacional del Inmigrante”.

Y sobre su decisión, aclaró: “Todos en la vida culminamos etapas para comenzar nuevas. Hoy, con mucha tristeza finaliza mi participación en la Fiesta como Segunda princesa, para dar lugar a otros sueños, con nuevos objetivos y nuevas metas. Esta hermosa y única experiencia deja sus grandes huellas en mi corazón, las cuales recordaré con el amor que me brindaron”.

Desde la Federación de Colectividades, luego de aceptar la decisión, informaron que próximamente resolverán si el lugar que deja Yaquelin Weber será ocupado por alguien más o no hasta la próxima elección y coronación.