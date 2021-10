Lo que dejó el paro de municipales

Más allá del logro del gremio ATE en conseguir un 10% de aumento al básico del salario de septiembre de los empleados municipales, los daños colaterales de este paro de 3 días en el ámbito de la Municipalidad obereña, son varios.

Tal vez el más importante-y que aparentemente-el gremio de ATE no contempló es que, al no dejar pasar a los empleados administrativos, el trabajo de carga de planillas y sueldos se retrasó y en consecuencia-dicho por el mismo Intendente Carlos Fernández- «los sueldos no podrán pagarse el 30 como tratamos siempre de cumplir», señaló.

«Nos parece una imprudencia aceptar los términos de ATE hoy porque no podemos cumplir y menos si pensamos en el aguinaldo de diciembre próximo a llegar. No nos atrasamos ningún dia en estos casi 6 años de trabajo que lleva mi gestión, pero es imposible que en 3 hs podamos cargar lo que nos lleva 3 dias. Por lo tanto van a recibir sus haberes pero la próxima semana», indicó.

Otro daño colateral resultó al medio ambiente, con 3 dias más el fin de semana sin recolección de residuos y lo que eso implica. Que incluso llevó a algunos a quemar basura en la calle, hecho que en algún momento convocó a los Bomberos Voluntarios a sofocar el fuego, tal es el caso de calle Brasil y Maipú.

Asimismo, el servicio esencial de distribución de agua, que en la jornada de este miércoles por la mañana realizó el cuerpo de Bomberos Voluntarios con 2 camiones hidrantes en los Barrio San José y San Miguel.

Sumado a esto, las quejas de muchos papás de chicos que asisten a los Colegio lindantes con el edificio municipal, que no podían dictar clases y en algunos casos afectó a chicos autistas o con discapacidad, en cuanto a los ruidos molestos que generaban bombas de estruendo y bombos.

De todas formas la negociación no ha terminado «el 3 de noviembre nos volveremos a ver en el Ministerio de Trabajo, esto no terminó, seguimos peleando por nuestros derechos y un sueldo digno», dijo Victor Paredes, secretario general de ATE en Asamblea, cuando consultaba a las bases sobre decisión a tomar. Decisión que-por otra parte- ya estaba tomada al parecer con antelación, ya que el municipio a través de prensa remitió a los medios una nota donde Paredes se allanaba a cumplir con la disposición del Ministerio de Trabajo en cuanto a audiencia conciliatoria, antes de saber el resultado de la Asamblea. El gremio de UPCN en tanto se mantuvo al margen, aunque varios de sus afiliados también participaron del paro y movilización

En fin, la normalidad aparentemente llegó luego del mediodía, aunque se sabe para volver a los cauces anteriores en cuanto a prestación de servicios, pasarán varios días más. Por otro lado, si bien los daños colaterales se sintieron la medida sirvió para que -tal vez en forma mínima- los sueldos se incrementen un poco y lleguen a la mitad de lo que hoy cuesta no ingresar a la pobreza. (En Misiones una familia tipo necesita un ingreso de más de 70 mil pesos para ello).