Loreiro: “La cuestión principal no es la tarifa, sino la calidad del servicio”

Luego de que se conociera el veto del intendente municipal al aumento del boleto del transporte urbano de pasajeros, tras anunciarse un congelamiento en los transportes en todo el país, desde el bloque PRO del Concejo Deliberante salieron a reiterar su postura respecto de este tema que generó la primera polémica para el nuevo cuerpo deliberativo.

Cabe recordar que el aumento solicitado por la empresa Capital del Monte fue aprobado por la mayoría de los ediles, y el bloque opositor fue el único que estuvo en contra en su momento ya que se desconocía cuál sería el subsidio que el Gobierno Nacional otorgará al transporte y tampoco se conocieron aumentos en los sueldos de los usuarios. La edil Mara Frontini comentó en esa oportunidad, “no nos olvidemos que son los usuarios quienes deben utilizar el servicio y si el precio del transporte se aumenta el número de usuarios va a ser menor”. La postura del bloque era que Oberá debía sumarse al congelamiento, algo que finalmente sucedió durante la última semana, al anunciarse el veto municipal.

Consultado al respecto, el Concejal Horacio Loreiro explicó que habían decidido su postura con anterioridad ya que no se tiene en cuenta la calidad del servicio en sí, que es lo que la gente reclama, “siempre estamos hablando de la polinómica, del número final de la tarifa. Entonces decidimos que no, que teníamos que oponernos y poner una impronta. De hecho, se firmó un acta acuerdo, pasa que nosotros no estuvimos presentes durante el articulado. Se habló de lo que nosotros planteábamos, pero en el acta acuerdo estuvieron ellos presentes nada más”. Recordó además que “Vengo insistiendo hace 3 años que la cuestión principal no es la tarifa, sino la calidad del servicio, que es deficiente y de mala calidad, y el máximo responsable y encargado de “controlar” el servicio es el Ejecutivo, y agregando que la Municipalidad es la que debe arreglar y mantener en condiciones de las calles por donde circulan los micros, construir las paradas acordes en todos los puntos de la ciudad”.

Además, reiteró su propuesta de acordar entre la empresa y el intendente un compromiso formal de ir mejorando una línea por mes. “Al cabo de un año se mejoran las 12 líneas existentes, no es tan difícil, pero no lo hacen, lo único que saben decir y hacer es hablar de la famosa polinómica, que es una formula sencilla y genérica, que solo sirve para justificar los gastos”.

“Se vetaron a sí mismos”

La concejal Frontini insistió en que “como bloque, en todo momento estuvimos en desacuerdo. Primero en tratar ahora el aumento. En segundo lugar, propusimos que dejáramos el tratamiento a febrero, anterior al inicio de las clases. Pero ellos estuvieron en desacuerdo, argumentando que era urgente, que iba a aumentar el combustible, algo que finalmente no pasó”.

“Igualmente se hizo la sesión, a pesar de nuestra negativa, y por eso también en la sesión dimos nuestro voto negativo al aumento del boleto”, recordó.

Respecto del Veto a la ordenanza expresó, “Finalmente, el gobierno nacional estableció el subsidio, el gobierno provincial dijo que se congelaran los precios y tuvieron que vetar la ordenanza firmada por el bloque oficialista, es decir que se vetaron a sí mismos”, y finalizó diciendo, “Ahora tuvieron que dar marcha atrás a lo que sus mismos concejales establecieron”.