Los Bomberos Voluntarios recibieron subsidio de la Provincia

El jueves 16, el Gobierno de la Provincia entregó un subsidio por $10 millones a la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios. Ese monto será distribuido entre las 37 asociaciones de la provincia una vez que se haya constatado el cumplimiento de los requisitos administrativos y legales para su operatividad.

El Jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Oberá Marcelo Sedoff, explicó que la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios no les entrega dinero en efectivo, sino que se compran los elementos de protección personal que necesita cada asociación para la lucha contra incendios, por el monto que le corresponde a cada asociación. “Aquí recibiremos mangueras para incendio y las lanzas que es lo que va en la punta de las mangueras, lo que nos permite regular todo tipo de agua que necesitamos, si es chorro fino, grueso. También equipo de rescate para altura y algo de equipo de socorrismo que nos hace falta para ir reponiendo lo que se va consumiendo diariamente dentro de la unidad de rescate”, manifestó.

Por otra parte, consultado sobre el pedido para poder labrar actas de constatación de infracción ante las quemas no controladas de pastizales, residuos, vegetación y desechos de cualquier tipo, Sedoff indicó, “apuntamos a la concientización de la población para que no realice quemas sin control. Tratamos de evitar las salidas innecesarias de los bomberos por un pequeño foco y si no lo entienden con la difusión y las campañas de concientización que se hace a través de los medios, aunque no es la intención, lamentablemente vamos a tener que llegar a las multas”, finalizó el Jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Oberá.