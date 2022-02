Los carnavales obereños tendrán nuevo formato y presidenta interina

La comisión organizadora de los carnavales obereños tuvo un cambio en estos días; cuando se eligió a Daiana Franco como presidente interina después de la renuncia de Miriam Radtke; quién estuvo al frente de la comisión durante varios años y permaneció como integrante de la misma por más de 35 años. «Miriam me sugirió tomar la posta porque quiere dedicarse a su familia y nietos; primero dudé pero luego acepté y el viernes pasado me propusieron como presidenta interina hasta la realización de la Asamblea se votó y así quedó.

La expectativa de Franco es organizar un evento para la fecha de los carnavales similar a la estudiantina; debido a que aún no se han organizado como comisión propiamente dicha. «Se convocó a quienes quieran participar pero hasta el momento son solo dos comparsas las que estarían prestas aunque solo una participaría. Resta conocer en los próximos días la organización en conjunto a la Municipalidad y tal vez Federación de Colectividades pero será una presentación de carnaval con quiénes quieran participar sin competencias y sin divisiones», dijo Franco.

Según lo señalado por Franco «esto es un desafío para mi, me siento muy feliz de haber sido nombrada después de que Mirian me dijera que se quería retirar, hace muchos años estoy, desde los 3 años en realidad participando de los carnavales pero como faltan delegados de comparsas solamente vía WhatsApp y con algunos que estuvieron presentes en la reunión me eligieron presidente interina. Estoy dispuesta a Trabajar, creemos que en marzo se va a llamar a asamblea para regularizar la comisión pero mientras tanto me abocaré a preparar este evento para que el carnaval no esté ausente en Oberá «, indicó.

Por su parte Radtke agradeció a la comunidad el apoyo y acompañamiento durante tanto tiempo y aseguró que la posta seguirá. «hay gente joven comprometida con ello y hay que darles espacio», expresó.