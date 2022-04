«Los casos de violencia tienen que ver con la situación económica y falta de educación mayormente», dice Juez

La situación de violencia familiar no deja de ser preocupante en la zona centro como en otros lados. La cuestión económica inside. Sin embargo, para el Juez de Familia José Moreira se agrava con la falta de educación o capacitación. “Mayormente el individuo está en situación económica difícil y se encuentra con que no tiene oficios y eso lo frustra y muchas veces esa frustración se derrama en la familia a través de la violencia, de familia o de género”, expresó.

Aclaró no obstante que si bien no hay menos casos de violencia si son menos graves, debido a que se puede prevenir hechos mayores en lo que hace sobre todo a violencia de género.

“Sí bien la cuestión económica altera todo el mundo no necesariamente genera violencia, creo que hay una carencia educativa de la gente, falta de instrucción, de alternativas, de capacitación, la gente no tiene herramientas para salir del paso, no tiene oficios, eso sumado a una cuestión económica difícil los ponen en un aprieto y genera violencia por algún lado”, explicó el Juez.

Puntualmente dijo que se da en muchos casos que “no pueden salir del paso, de la carencia económica a lo que le sumas la carencia educativa, y van a buscar refugio en otra persona que le pueda asistir, no importa si es violento y nuevamente se genera otro círculo violento”.

Pero hay mucha gente con carencias económicas que no tienen problemas emocionales, trata de tener una familia plena, es humilde pero tiene oficio, educación o preparación. Las dos cosas cuando faltan, son un combo peligroso”, precisó

Moreira expresó al Aire de Integración que “en el caso de los varones violentos es poco lo que podemos hacer, el tratamiento apunta al género específicamente. En el caso de la mujer violentada podemos decir que haga terapia para empoderarse pero el hombre debe corregir esa conducta violenta y más allá de sugerirle que asista a terapia no tenemos otras herramientas, las terapias son privadas además”. Mencionó al respecto que en algunas provincias al violento que no se trata se le van cortando derechos como no renovarle el carnet de conducir, etc, pero aquí no.

“En términos generales es difícil decir si la mayoría de los hechos de violencia son por cuestiones de género, estamos trabajando con una planilla de estadística ahora más específica para conocer más datos, sobre el tipo de vínculo, cumplimiento de medidas, edad de los denunciantes, para tener estadística mejores sobre violencias de género o familiar”, indicó

Dijo Moreira que “hay que tener en cuenta que existe mucha violencia en cuanto a números ejercida por mujeres también, aunque la mayoría sigue siendo del hombre hacia la mujer.

El 70% de las causas que ingresan al juzgado familiar son cuestiones de violencia, el resto tiene que ver con un alto porcentaje de divorcios, de alimentos, división de bienes u otras”

Destacó asimismo Moreira que “últimamente no noto aumento de casos de violencia graves como años anteriores, hay una concientización general, un abordaje más temprano de la problemática, ante el primer hecho la mujer va y denuncia y se excluye al violento de ese lugar y se logra desarticular la violencia más grave. Luego está la parte penal que tiene que ver con robos y hurtos cada vez más graves o violentos, esto es por un lado se previene en la familia pero se desborda por otro lado”.