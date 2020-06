Los hogares de la Fundación Guillermo Hayes extreman los protocolos durante la pandemia

Desde la fundación Hogares Guillermo Hayes que tienen bajo su responsabilidad al hogar Santa Teresa del Niño Jesús, el Hogar Espíritu Santo en Oberá y el Hogar Virgen de Luján de Guaraní, desde que empezó la pandemia trabajan con los protocolos de cuidado para las personas que residen allí ya que en su mayoría inmunodepremidos.

El administrador de las instituciones José Cacho Jacubow explicó que desde el inicio de la pandemia trabajan con Segunda Zona de Salud junto a referentes de la Municipalidad de Oberá y de Guaraní que se acercaron para colaborar y realizar la inspección con el fin de evitar la posible propagación del coronavirus dentro de la institución, “una de las realidades que tenemos con nuestros residentes es que ellos ya están en cuarentena desde que ingresan a la institución porque no tienen vínculos. Entonces los que podemos generar inconvenientes somos los que vamos hasta los hogares. Bajaron muchos protocolos hacia el personal en el sentido de los cuidados, la higiene, lavado de manos, uso de barbijo, cambio de la ropa, el ingreso de los productos a las casa, el tema es evitar el ingreso de personas o elementos para evitar la posible transmisión externa”.

Jacubow manifestó que el Estado Provincial continúa asistiendo a los hogares, aunque la falta de insumos generan inconvenientes con productos que no se consiguen, “por ejemplo estamos solicitando al Ministerio de Salud Pública a través del Parque de la salud, algunas medicaciones no se van a producir ya, como el Cuprimine que es una medicación que nosotros utilizamos dentro de la institución para las personas que están con espasticidad muscular, es un miorelajante de bastante amplio espectro. Aparentemente el laboratorio no tiene la materia prima para la fabricación de la medicación. Por otro lado estuvimos notando la falta de pañales, porque también no se consigue la materia prima para tener el pañal terminado. Esto afectó la cantidad de pañales que estábamos recibiendo. Agradecemos al Parque de la Salud, el Ministerio de Gobierno de la Provincia o al el Ministerio de Hacienda, porque a pesar de todos estos recortes que tiene la Provincia están buscando la alternativa para que las instituciones que estamos trabajando con chicos y con adolescentes, sigamos tratando de cubrir nuestras necesidades”.

Sobre las necesidades que tienen en los hogares, Cacho Jacubow pidió que aquellos que quieran colaborar con los Hogares, se comuniquen a los teléfonos 408321 que es el teléfono fijo del hogar santa Teresita o al 408302 que es la parte administrativa en horario de oficina.

Consultado sobre la cantidad de personas que viven en las instituciones, el administrador de los hogares indicó que actualmente tienen sobrepoblación y la demanda crece a diario. “Durante la cuarentena no tuvimos ingresos ya que el juzgado trabajó otros temas. Pero sí tenemos muchos pedidos desde los municipios que siguen trabajando, pero tenían que ver la forma de hacer la parte del camino legal de todo esto. Ahora que se empezó a flexibilizar tenemos muchísimos pedidos, inclusive hemos recibido la semana pasada a un deambulante que estuvo viviendo en la Comisaría de Alberdi por mucho tiempo. Ahora que se flexibilizó lo pudimos buscar y tuvimos la situación de que hubo que reordenar nuestra institución para que una vez que ingresó este señor estuvo en aislamiento social por 15 días para respetar estas cuestiones del posible traspaso o no de la enfermedad. Tuvimos que readecuar la institución para poder atender a una persona que estaba en la calle ya desde hace mucho tiempo. Es un NN y estamos viendo si alguna persona puede identificarlo desde la ciudad de Oberá o alrededores, porque el señor todavía está como en su estado de desnutrición y necesitamos recuperarlo para ver si en algún momento recupera la capacidad de recordar cosas de él principalmente”, manifestó José Jacubow.