Lucas Alvez rumbo al Mister Misiones de la Moda

Lucas Ezequiel Alvez representará a Oberá en el certamen Mister Misiones Moda inclusiva, un concurso de moda con perfil turístico y social. La elección se realizará el próximo sábado 18 y clasifica a la Mis y Mister elegidos a la instancia nacional a llevarse a cabo en enero 2022.

«Estaré representando a la ciudad de Oberá y la idea es mostrar los atractivos que tiene la ciudad. Debemos, a través de un video, contar y vender lo que es nuestra ciudad. Quiero mostrar lo que es la Fiesta del Inmigrante y también el Salto Berrondo, que son los atractivos más importantes que tenemos» comentó el joven. «El día de la elección debemos defender nuestra ciudad, comentando lo que es turísticamente. Es un certamen de belleza, pero con enfoque turístico y social» remarcó.

La instancia provincial se realizará en Posadas, con la organización de Misiones Moda y el auspicio de Revista Wonder y Diuckodigitan. «Va a iniciarse a las 14, para que los representantes del interior podamos viajar en el día de regreso» explicó Lucas. «Ssoy un fan admirador de la moda, desde chico siempre me llamó la atención. Estudié peluquería y maquillaje, así que de a poco me fui integrando, ayudando a compañeros y compañeras en desfiles. La moda permite expresarnos, a mí me costaba hablar frente al público y con esto conseguí mayor seguridad» afirmó.

Lucas E. Alvez es estudiante del Profesorado de Danzas Folklóricas y de Danzas Clásicas, en el ISPAO, Instituto Superior del Profesorado de Arte de Oberá. «Me gusta la cocina también. Estoy a cargo del ballet infantil del Centro Cultural Argentino. Creo que trato de fusionar las artes, está todo conectado. Con la danza aprendí la importancia de la postura corporal y a expresar mis sentimientos.