Mainumbí Verá lista para los 50° años de los Carnavales Obereños

La comparsa Mainumbí Verá hace varios meses viene preparándose para los 50 años de los Carnavales Obereños que en esta edición se realizará los días 7, 8 – 14, 15 y 16 de febrero.

Daiana Franco está encargada del cuerpo de baile hace 5 años y contó a Meridiano55 que desde chica participa de los carnavales donde comenzó junto a su papá César, quien fue por años el Rey Momo. “En estos últimos años, los que estamos a cargo somos todos gente muy joven. Al principio nos costó mucho poder organizarnos, pero a medida que paso el tiempo formamos como siempre decimos una Familia”, señaló.

Daiana agradeció a la Municipalidad que les permitió utilizar el espacio del salón comunitario del Barrio Krause donde se reúnen para confeccionar no solamente los trajes, sino también sus propios instrumentos, “en ese lugar en el que pasamos horas y horas trabajando, siempre solemos compartir un guiso, chipa y hasta un buen reviro. La pasamos muy bien”, indicó orgullosa del grupo que forman jóvenes que en algunos casos caminan desde Barrio Norte o Villa Svea para compartir cada momento como integrantes de Mainumbí Verá.

La joven explicó que recaudan fondos entre todos con ventas de comidas, o rifas. Pero la tarea más dura es sentarse a hacer presupuestos, “buscamos precios y tratamos de siempre trabajar con materiales distintos, como el año pasado en el que utilizamos pasto seco para nuestro carro alegórico (carro Vikingo), somos muy utópicos a la hora de diseñar. Y sin ser diseñadores se logran trabajos muy lindos, el potencial que tienen estos chicos es increíble”.

“Más allá de ser una fiesta popular, un espacio de ocio para muchos jóvenes y las familias. Se aprende a hacer muchas cosas, soldar, armar tocados, espaldares, se usa mucho la imaginación. Mainumbí Verá, que significa en Guaraní picaflor que brilla, es una comparsa creadora de conciencia. Todos los años tratamos de que cada alegoría trasmita un mensaje. Este año la temática es el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad Misionera”, adelantó Daiana Franco sobre lo que se podrá disfrutar a partir de este fin de semana en el tradicional sambódromo de la Av. Ucrania.

Yamila de Lima – Reina de Mainumbí Verá 2020

Yamila Paola De Lima, tiene 16 años y está cursando 5° año en el Colegio Nacional, es la Reina que representa a la Comparsa Mainumbí Verá.

Yamila señaló que como este año la temática es el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad misionera, cree que con esta alegoría podrán dejar varias enseñanzas con respecto a lo que está pasando actualmente en todo el mundo.

“Desde muy chica soy apasionada por los carnavales, pero me dediqué a mi hobby que es el básquet, con el cual conocí muchos lugares del país. Fui jugadora de la selección misionera y actualmente integro la liga provincial”, manifestó la joven.

“A fines de 2016 Daiana Franco, la encargada del cuerpo de baile, me contactó para que me integrara Cómo bastonera, tenía muchísimas dudas en hacerlo, pero desde el primer día los chicos me hicieron sentir muy cómoda y me permitieron compartir con ellos diferentes momentos como una familia.”

“El segundo año que participé lo hice desde el lugar de portaestandarte mayor, pudiendo lograr el primer puesto para mí comparsa. Este es mi tercer año y me dieron la dicha de ser su reina. Para mi es una gran responsabilidad, tengo el deber de representar a mis compañeros y a la comparsa. Me siento muy feliz de que me hayan elegido para ocupar este lugar. Desde que me enteré que iba a ser reina y se hizo público no he parado de recibir cariño, contención y apoyo y eso realmente te hace sentir especial, aun sabiendo que eso conlleva una responsabilidad, que es muy importante y hay que hacerlo de la mejor manera”, indicó.

Yamila de Lima expresó que en este año que se celebran los 50 años de los Carnavales Obereños sus expectativas son grandes, “trabajamos mucho en un corto lapso de tiempo y, sobre todo, porque decidimos presentarnos a pesar de las dificultades económicas. Ahora en más queda disfrutar de todo lo hermoso que se viene y vivirlo como lo que es, una verdadera fiesta”.