Mariano Gentile: pretendemos involucrarnos con mayor intensidad en las cuestiones de la Ciudad

Desde la comisión directiva del Colegio de Arquitectos Zona Centro, su Presidente Mariano Gentile se mostró satisfecho con lo actuado en este año representando a los profesionales de la arquitectura de la zona.

Gentile se refirió al trabajo realizado en la organización del Colegio, “internamente restructuramos algunos procedimientos que entendíamos estaban obsoletos, la idea fue optimizar aquellos que eran muy lentos cuando podrían ser un poco más ágiles. Mejoramos el control en algunas cuestiones internas, adquirimos equipamiento, impresoras, mejoramos la seguridad del establecimiento con la adquisición de matafuegos y señalética”.

“Otra cosa que nos satisface, siempre contando con el apoyo de arquitectos de mayor trayectoria, fue conseguir un cambio generacional en la comisión directiva. El cuerpo directivo hoy está formado en su totalidad por arquitectos menores de 40 años, lo cual creemos que es algo positivo, que inyecta energías al proyecto. Esto en los últimos tiempos se nos resultó difícil conseguirlo, pero ahora en este último tramo lo pudimos lograr. Creemos que ya era hora de darle un descanso, un respiro a los colegas que crearon el colegio y que lo estuvieron dirigiendo y cuidando de él por más de 20 años”, manifestó el referente del Colegio de Arquitectos.

Sobre la participación activa del Colegio sobre las políticas municipales en materia de construcciones indicó, “creo que lo más destacable de nuestra gestión este año fue volver a involucrarnos con la ciudad, opinando sobre los temas que entendemos cruzan por nuestra área de formación. Intentando como premisa mantener objetivos, alineándonos o parándonos en la vereda de enfrente con distintos sectores del Gobierno Municipal de acuerdo a nuestras convicciones. También es cierto que no fue un año fácil, si bien hay cosas que son motivos de satisfacción, también hubieron situaciones que no resultaron gratas. Por ejemplo el destrato que tuvimos por miembros, no de todos, pero sí de algunos miembros del Concejo Deliberante en las reuniones que tuvimos para tratar el tema del ACA”.

“Para el año que viene pretendemos involucrarnos con mayor intensidad en las cuestiones de la ciudad. Seguir opinando en las cosas que nos competen. Queremos seguir mejorando los procesos internos, las cuestiones administrativas del propio colegio y pretendemos remodelar nuestra sede a la que le viene haciendo falta algunas mejoras”, finalizó Mariano Gentile.