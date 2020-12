Marrodán realizó un balance del año legislativo

Finalizando el año 2020, el Presidente del Concejo Deliberante Santiago Marrodán realizó un balance sobre la labor del legislativo obereño.

“Me toca hacer un resumen de lo que fueron las tareas del Concejo Deliberante en su totalidad. Estamos más que conformes que a pesar de esta pandemia, se trabajó con sus sesiones ordinarias en tiempo y forma. En ese sentido estamos muy conformes, creo que el éxito de haber cumplido con todas esas sesiones se debe también al acierto de haber armado las distintas Comisiones para cada tema, eso le dio una agilidad muy importante al tratamiento de los expedientes. Hizo que el Concejal que integra alguna comisión, lo hiciera con conocimiento de causa. Eligieron la comisión porque entendían más o menos los temas y después como siempre digo, se hicieron cursos acelerados y se pusieron a tono con cada cuestión. Eso hizo que los expedientes estén resueltos rápidamente. Eso nos dio la tranquilidad de que todos los proyectos ingresados a las comisiones este año fueron resueltos, a favor o no. En algunos casos se aprobaron y en otros no. Estamos muy contentos también porque se trataron proyectos quizás no en cantidad, pero sí de alta calidad”, explicó el edil.

Sobre las cuestiones que consideró materia pendiente en este tiempo, el Presidente del Concejo Deliberante dijo, “siempre faltan cosas para hacer, por ahí estamos conformes con lo que sucedió en el año, pero estamos conscientes de que se pueden concretar algunas cosas que quedarán en la agenda para el año que viene. Estamos muy conformes con el trabajo que comenzamos a hacer con el Digesto. Ya está trabajando un equipo con este tema. Se logró hacer en muy poco tiempo el traspaso de los expedientes para el armado del Digesto de unos 10 años, eso nos dio la seguridad y la tranquilidad de que estamos en el buen camino con respecto a esto. Es un objetivo obviamente poder sistematizar el Digesto, poder digitalizarlo para tenerlo como una herramienta más, tenerlo a disposición es uno de nuestros objetivos y me gustaría que cuando termine la gestión esté completo”.

Marrodán apuntó cuáles son sus deseos para el año que comenzaremos a transitar en breve, “dicen que en el año 2020 se detuvo el tiempo y la verdad que eso nos trajo molestias, tristezas, miedos, pero somos conscientes y estamos totalmente confiados en que el Gobierno hará lo necesario para que la vacuna llegue a todos. En estas fiestas esperamos que se renueven también las esperanzas, que se pierdan esos miedos que tenemos, esas preocupaciones diarias. El deseo hoy no es sobre nuestra labor, sino más espiritual y pedirle a la gente de que sea consciente de que depende en un porcentaje muy alto de nosotros mismos. Espero que los obereños pasen todos en familia y que estén sanos, que es lo que queremos, pero también es un llamado a la reflexión de que se cuiden y así nos cuidamos todos”.