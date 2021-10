El Ministro de Cambio Climático de la Provincia estuvo en Oberá para fortalecer acciones en conjunto con el Municipio

Este jueves 14 por la mañana se realizó una reunión en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de Oberá, de la que participaron el Ministro de Cambio Climático de la Provincia Patricio Lombardi y la Subsecretaría de Gestión, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio Silvia Kloster, Concejales y funcionarios municipales para evaluar las distintas actividades que se vienen desarrollando y proyectar acciones en conjunto.

Los Concejales Santiago Marrodán, Lilian Vega, Pablo Hassan, María Helena Kudelko, Fabián Vera, Mara Frontini y Marcelo Sedoff, junto al Secretario Coordinador Lucas Fernández, el Director de Saneamiento Ambiental del Municipio Herbert Castellanos, el Asesor del Consejo Consultivo de Administración del Departamento Ejecutivo Emilio Juritsch y desde el Departamento de Planeamiento Municipal Alejandro Forni; mantuvieron la reunión que tuvo como objetivo conocer las distintas actividades que se realizan en el Municipio y desde el Ministerio para poder articular tareas y trabajos en conjunto, intercambiando ideas para fortalecer proyectos y programas que llevan adelante.

El Concejal Pablo Hassan uno de los artífices de esta reunión señaló que la intención es comenzar a interactuar entre el Municipio y el Ministerio, con el objetivo de transmitirle todos los trabajos que se vienen realizando desde el Municipio. “La invitación fue realizada por la Intendencia Municipal y el Concejo Deliberante con la idea de intercambiar un poco de información, conocer un poco más los objetivos y los planteos del Ministerio y coordinar algunas tareas con el Municipio”, explicó.

Por su parte el Ministro de Cambio Climático de Misiones Patricio Lombardi coincidió que la intención es poder intercambiar experiencias, escucharse mutuamente y aprender, “el primer desafío que nosotros tenemos es comprender la gravedad y entender que esto no es un tema ambiental, este es un tema que tiene que ver con la salud, por eso estamos usando en este momento barbijo, justamente por la grave crisis que tenemos que es el atropellamiento a la biodiversidad. Un ejemplo concreto de como el cambio climático afecta la salud es que nosotros en el municipio de Puerto Iguazú tenemos un Instituto Nacional de Medicina Tropical cuando no somos un país tropical. Eso quiere decir que el cambio climático hace que nosotros tengamos enfermedades que antes no teníamos o que por ahí teníamos, pero ahora se intensifican. Entonces lo importante acá es comprender que el cambio climático afecta no solamente al ambiente sino al ser humano, lo que pasa es que a veces el ser humano cree que está fuera del ambiente o fuera del planeta y somos uno que vivimos bajo una misma casa común como dice el Papa Francisco”, señaló.

“El mensaje que yo les traigo es como nos ven fuera de la República Argentina y como nos ven fuera de Misiones. Nos ven como eso, como productores y cuidadores de vida. En el Misionero está el gen, está el ADN del cuidado y de la conservación, pero como decimos nosotros, conservación de la naturaleza sin dinero es solamente conversación. Nosotros necesitamos que los organismos internacionales pongan el dinero que nos merecemos”, señaló Lombardi en referencia a las tareas que se realizan en la Provincia.

Consultado sobre los trabajos que se realizan desde el Municipio dentro del Programa Oberá Sustentable, en Ministro Lombardi dijo conocer las tareas que se realizan en Oberá, “entonces más allá de lo que pude haber leído, lo mejor es venir acá y escuchar cómo está Oberá Sustentable, de eso se trata el intercambio y el aprender. Contarles un poco como nos está viendo el mundo y como nos está viendo el resto de la Argentina. Que ustedes nos puedan contar a nosotros cuál es el plan que hay, que hay un plan muy fuerte municipal y bueno enterarme hoy de los detalles”, finalizó.