Muchos Tareferos quedaron sin cobrar interzafra

Las quejas se multiplican. Son muchos los tareferos que peregrinan hasta el banco macro para poder percibir su subsidio interzafra y se encuentran con que no hay dinero. Quienes si cobraron, lo hicieron en el Banco Nación, cuyos fondos provienen de Nación, pero-según dirigentes rurales- la provincia no depositó y los que debían cobrar por el Banco Macro no pudieron hacerlo aún.

«Nosotros inscribimos a 800 tareferos en la Asociación civil zona centro del departamento Oberá y se paga muy a cuenta gotas, hay gente que viene en colectivo de otras localidades y tenemos que ayudarle para que vuelvan porque no cobran», dijo Roque Pereyra, dirigente rural.

«En el Ministerio de trabajo dicen que tengamos paciencia, que ya se va a solucionar, pero no todos tienen changas y dependen de eso, no tienen trabajo ni para comer tampoco, tampoco hay entrega de módulos alimentarios, que si bien algo ayuda no es la solución, pero sirve», explicó Pereyra.