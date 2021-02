Múltiples Existencias: Martes 29 de julio de 2019

La mente está condenada al eterno presente de la percepción y la conciencia. Eso dice el Gurú que nos guía hacia nosotros desde la absoluta ignorancia de las revelaciones de su propia percepción. La gente y las gentes necesitamos de él/ella, sea quien sea él/ella, el guía que nos toma de una mano y nos lleva hacia la purificadora niebla del Ganges o del Acaraguá, o el Tuichá. Lo importante es Creer que nos encontraremos tal vez a través de la palabra, aunque esta no sea siempre certera.

Múltiples existencias es una conjunción de voces dentro de vos, un instante en el aire podrido del mundo que nos dieron, una mente única construida a través de la ruptura del lenguaje donde viven de juerga los ejércitos asimétricos de la belleza.

Martes 29 de julio de 2019 (por Aníbal De Grecia)

Hubo un corte de energía eléctrica, es algo habitual en la ciudad de Oberá, pero esta vez es distinto…

Amanece, estoy confundido. Veo a la gente repitiendo movimientos idénticos a los de ayer o mañana, las horas no transcurren como debieran, el corte duró desde mañana a medio día hasta hoy, es decir; ayer al amanecer.

Séptima jornada antes del corte. Ahora puedo ver los días y su regresión exasperante, cada amanecer es uno anterior a aquel. No sé si todos perciben lo que está ocurriendo. En un instante vi este desorden como una posibilidad para cambiar cosas que no hubiese hecho pero es un cliché que no puedo concretar, todo transcurre tal y como fue antes; no me interesa, pero tampoco me aburre, observo detalles que no había notado.

Pasaron seis meses y los días siguen empecinados en volver no sé a dónde. Ha habido otras interrupciones en la energía como es regular aquí pero no modificaron nada, todo sigue su curso anormal.

Hace diez años que el tiempo corre para atrás, me siento más joven, es evidente en mi cuerpo.

¿Cómo acabará esto? ¿Con mi nacimiento? ¿Con mi concepción?

¿O habrá un rebote temporal y volveré a nacer y crecer hasta llegar al instante del corte? ¿Habrá seres transcurriendo desde aquel punto de la recta hacia el otro extremo? ¿Existirá otro Yo entre ellos? ¿Soy el único que tiene conciencia de la inversidad del tiempo?

Soy el profeta de lo que ya pasó.