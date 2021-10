Municipales desconocen conciliación. Seguirán de paro

El delegado del Ministerio de Trabajo Evelio Candia, se acercó en la mañana de este martes a leer y notificar a los empleados municipales agremiados a ATE y sus dirigentes de la conciliación obligatoria dictada por el organismo con reunión el 3 de noviembre. Sin embargo, los empleados en Asamblea resolvieron no acatar la disposición y seguir de paro.

Desde muy temprano, se apostaron en escalinatas y portones tanto de la Municipalidad como del Concejo Deliberante, que debía sesionar hoy.

«Queremos respuestas hoy, no esperar al 3 de noviembre», fue el pedido mayoritario de las bases que insisten en cobrar el mes de octubre con aumento del 15 por ciento.

«El Intendente entró custodiado al edificio municipal, no entendemos esto, cuando él quiera hablar con los empleados municipales puede hacerlo, no somos delincuentes. A los compañeros les digo, no tengan miedo y eso va también para los administrativos, que igualmente se verán beneficiados con aumentos si nos otorgan», expresó Victor Paredes, secretario general de ATE.