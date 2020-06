Ni una Menos 2020 en Oberá

La movilización nacional de lucha contra la violencia de género tendrá adhesión en Oberá, como cada año desde que surgiera, el pasado 2015. “Durante el período del aislamiento social, preventivo y obligatorio los casos de femicidios y violencia de género han aumentado, dejando en evidencia que la violencia machista no cesa en tiempos de pandemia. Nuestras luchas no están en cuarentena, a 5 años del primer NI UNA MENOS seguimos y seguiremos hasta lograr el cambio cultural necesario, para demostrar que nuestra lucha no está en cuarentena” manifestó el Colectivo de Mujeres Autoconvocadas. “Sabemos que es una problemática que está instalada en nuestra ciudad, por eso pedimos a todas las personas que se sumen y así concienciar que no es un problema solo de la mujer o de la víctima, sino de toda la sociedad”.

La convocatoria es a las 9 en el Centro Cívico. “En esta oportunidad, vamos a presentar un petitorio en la Municipalidad, al intendente y a los concejales. Es para exigir que la violencia de género sea un tema central en la agenda del ejecutivo y que las áreas del estado que deben atender esta problemática pongan el mayor esfuerzo para poder cambiar la situación” agregó Liliana Muller, referente del Colectivo. “Además vamos a pedir una audiencia para conocer cómo se está trabajando en la Municipalidad y prestar nuestro trabajo, porque el estado tiene herramientas y nosotras las ganas de que todo se modifique” subrayó.