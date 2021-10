No hubo concertación entre gremios municipales y ejecutivo en Oberá, por salarios

Se llevó adelante una nueva reunión entre gremios municipales y el ejecutivo en lo que hace a la mesa salarial, que había pasado a un cuarto intermedio para este lunes. Según Matias Frick Director de asuntos jurídicos de la Municipalidad «el ejecutivo ofreció llevar a un 53% de aumento pero no hubo acuerdo, extendimos a un 55% sumado al pase de planes a contratos de 29 empleados, recategorización de 350 empleados, nuevos contratos para 50 personas por tiempo indeterminado y mejorar la asignación familiar en un 10% y el ofrecimiento que a partir de enero del año que viene el monto no remunerativo de 5 mil pesos que fue asignado el año pasado se vaya actualizando al igual que las paritarias. Hoy nos dijeron que no fue aceptado por los empleados estte ofrecimiento», indicó.

Dijo que igualmente con los sueldos de octubre esto se va a pagar al personal «En principio trabajamos con el índice inflacionario del Indec, ningún municipio ofreció un 55% hasta el momento por lo que creemos es bueno, teniendo en cuenta la cantidad de empleados que hay y lo vamos a sostener mas allá de que acepten o no, se pagará esto, ya esta presupuestado y vamos a aplicarlo, con firma de gremios o no, si quieren que ese monto se extienda no podríamos cumplir porque no nos alcanza, es así de ssencillo», mencionó.