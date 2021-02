«Nuestra situación es incierta», dijo Presidente de la CELO

Si bien EMSA en enero aplicó a las Cooperativas un descuento del 10% sobre el costo total de la energía que se adquiere a la entidad, lo que significa un «ahorro» de 7 millones de pesos, la contraparte es no aumentar tarifas a socios, lo que pone en jaque a las Cooperativas, según el titular de la CELO (cooperativa Electrica Ltda de Oberá), Pedro Andersson.

«La última actualización tarifaria que nos permitieron fue en octubre del 2019, nuestros costos son a valor dólar, saben cuanto aumentó todo entonces?», se preguntó Andersson y de inmediato respondió «arriba del 100% todo, insumos, combiustible, cables, postes y salarios. Se nos hace cada vez más difícil, no podemos decir que pasará al dia siguiente, no podemos tener previsión. Y eso que nuestros funcionarios hacen de todo para no colapsar», mencionó.

Para el dirigente cooperativa todos los meses «estamos 15 millones abajo, entre lo que se recauda y entre lo que tenemos que pagar, por eso paramos un poco con las obras de agua, porque no podemos hacer frente a los costos de insumos. pedimos ayuda al gobierno ya ahora esperamos respuestas», sostuvo.

En los últimos meses se jubilaron 5 personas y está próxima a hacerlo otra mas, y segun convenio de Luz y Fuerza debe cobrar un bono que tambien afronta la entidad en parte, explicó Andersson.

Si bien los socios fueron actualizando el pago de sus servicios, hay un 20% de abonados al agua que aún deben. «La gente que nunca tuvo agua y que recientemente fue conectada es la que mas cuida y trata de estar al dia», indicó. «En términos generales, al principio del año había unos 120 socios por dia que se acercaba a regularizar sus deudas y hoy hay 40, lo que habla de que muchos se acercaron, pagaron o realizaron planes de pago», indicó Andersson