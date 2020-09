Oberá Agroecológica, primer grupo certificado de productores agroecológicos de Misiones

Por la trayectoria de trabajo conjunto según las normas de producción agroecológica, la Subsecretaria de Agricultura Familiar de la Provincia de Misiones certificó al grupo “Oberá Agroecológica” como el primer grupo de productores agroecológicos de la provincia conforme a lo explícito en la Ley VIII-N68, otorgando a cada emprendimiento que la conforma un número único de Inscripción al Sistema Único de Certificación Participativa (SUCP).

«Venimos trabajando hace dos años por conseguir la certificación de que nuestras chacras son agroecológicas, es decir cumplen con las normas que establece la Ley. Somos productores que trabajamos en la chacra y vivimos de la chacra. Con la certificación damos un valor agregado a nuestros productos y al consumidor la seguridad de que acceden a alimentos elaborados y producidos bajo normas de cuidado del medio ambiente, seguridad social y económica también» explicó Ivan Sand, uno de los propietarios de Alma Annette.

Se trata de las chacras Agua Escondida, Alma Annette, Granja La Lechuza y Nuestra Chacra. «En estos años fuimos conociéndonos e intercambiando experiencias para ser mejores productores agroecológicos. Vemos que hay mayor demanda de productos saludables y muchas veces se juega con este mensaje y no hay nada que garantice que así sea. También lo bueno es que afianzamos los lazos entre productores y consumidores. Queremos que sepan que estamos trabajando para la recuperación del suelo, zonas verdes, montes, no estamos deforestando, no usamos trangénicos, ni agroquímicos. Este sello garantiza que así es” manifestó Javiera Rulli de Granja La Lechuza.