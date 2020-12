Oberá analiza medidas restrictivas mientras avanzan los casos de COVID 19

Con más de 14 casos activos en la ciudad de Oberá, el ejecutivo local sigue analizando medidas a tomar, en cuanto a restricciones. «No somos ajenos a lo que pasa, conocemos de nuevos casos en la ciudad y por eso se analiza acciones porque creemos que hasta acá, ha sido un esfuerzo enorme de toda la ciudadanía, los comercios siguen sintiendo la afectación económica y siempre tratamos de equilibrar, pero hay que privilegiar la salud», dijo Matías Frick, Director de asuntos jurídicos de la Municipalidad.

Reconoció que es verdad «hay personal municipal afectado, por lo que se ha solicitado aislamiento al personal que tomó contacto con ellos y se han hecho los hisopados pertinentes a todos», indicó.

Dijo que «es importante no viralizar ni audios ni listas, de supuestas personas infectadas porque eso es estigmatizar. Si, ser conscientes de lo que nosotros como seres individuales hacemos, por eso, apuntamos a que con los inspectores municipales podamos reforzar controles y apelar a no hacer reuniones o fiestas clandestinas donde no hay ningún tipo de protocolo, allí vamos a ajustar mayores controles, para detectarlas», enfatizó.

Dijo que «si se vuelve a fase uno y se cierra todo pero las fiestas o encuentros clandestinos siguen, la acción será infructuosa igualmente, por eso decimos que es responsabilidad individual, no hay otra. Mañana viernes junto al comité de crisis volveremos a analizar lo que sigue, y se verá si se toma o no algún tipo de medida restrictiva», indicó.