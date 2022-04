Oberá busca reactivar el parque termal y contar con mas energía

En reunión mantenida este martes, entre el jefe comunal Pablo Hassan y el secretario de Energía con rango ministerial de la provincia, Paolo Quintana, se dialogó sobre varios aspectos que hacen a la necesidad de contar con energía en la ciudad, incluso con alternativas renovables. Asimismo, el jefe comunal avanzó en tratra de reparar el pozo perforado de las Termas que conforman el Consorcio Termas de la Selva.

Según Hassan «se evalúa todo tipo de posibilidades de solución con mayor aporte de energía, sobre todo pensando en el parque industrial que estamos tratando de avanzar y requiere inversiones. En cuanto al sistema energético pudimos dialogar bastante con el equipo técnico igual con los del Parque Industrial, sobre las diferentes alternativas que existen para paliar esta situación», explicó.

«Las posibilidades sobre las que estuvimos dialogando, son justamente las de las energías renovables, las que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente; hablamos de energía solar y de la biomasa que ya se utilizó en Cerro Azul. Concordamos que la solar es la mejor -ecológicamente hablando- ya que no tiene impacto en el medio ambiente», sostuvo.

Dijo que «quedamos en volver a reunirnos después de que él dialogue con la provincia y nación para seguir avanzando en estas cuestiones».

En cuanto al parque termal reconoció que se trató el lunes con la empresa Malfitano que trabaja con el tema y está en el lugar. «Se está evaluando la situación, esto se dió justamente gracias a las gestiones que hicimos con la provincia buscando solucionar el problema. Esto no quiere decir que se vaya a solucionar el problema en un corto tiempo, ya que es imposible saber con exactitud cuál es la problemática».

Explicó que «El pozo tiene 1200 mts y sabemos que la obstrucción está, pero no en qué lugar, la única manera de saber eso es perforando y para no quedar estancados decidimos arriesgarnos y probar con el equipo provincial que solo puede llegar a 450 mts pero vamos a intentarlo y ahí se verá si se solucionó o no», insistió.

«Hay solamente dos empresas a nivel nacional que tiene la capacidad para perforar hasta los 1200 mts, por lo que si no se soluciona ahora pasando los 450 mts, tendríamos que ver cómo avanzar porque hablamos de otros costos», mencionó el alcalde.