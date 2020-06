Oberá celebra a su patrono San Antonio de Padua

Las tradicionales festividades por San Antonio se dieron como tantas este año, en medio de la cuarentena. Por ello, desde la Catedral de Oberá se organizaron distintas actividades para conmemorar al Santo Patrono de la ciudad.

Durante esta jornada, las misas se organizaron en varios horarios, a las 8, 9, 10:30 y 17 hs para que los fieles puedan acercarse a participar de alguna de las celebraciones con todas las medidas sanitarias necesarias. Además, en el horario de las 19:30hs sin presencia de público, aunque con la transmisión a través de las redes sociales de la Iglesia.

La Misa de las 10:30hs fue presidida por el Obispo de la Diócesis de Oberá, Monseñor Damián Santiago Bitar y contó con la presencia de los Diputados Provinciales Hugo Passalacqua, Rafael Pereyra Pigerl, el Intendente municipal Carlos Fernández, el Presidente del Concejo Deliberante Santiago Marrodán, Concejales, el Presidente de Federación de Colectividades Juan Hultgren, el Jefe de la URII de Policía Juan Kubiszen y representantes de Gendarmería Nacional, entre otras autoridades.

Durante su homilía, el Obispo Bitar destacó la vida y obra de San Antonio de Padua ligando a los designios de Dios, que hace 92 años la primera capilla de Oberá fuera consagrada a ese Santo y que tiempo después se establezca como Parroquia y ya en el año 2009 como Catedral de la Diócesis, agradeciendo por la obra evangelizadora llevada adelante a través de tantos años.

Monseñor Bitar resaltó que esta experiencia inédita de pandemia que estamos transitando sin duda abrirá una nueva etapa, “podemos salir mejores o incluso que la situación empeore. No lo olvidemos, de la pandemia se sale con bien común, no se sale con individualismo o indiferencia. Ojalá demos un salto hacia una nueva forma de vida y descubramos definitivamente que nos debemos los unos a los otros. Para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces. Roguemos para que esta crisis se transforme en una oportunidad para ver al otro como hermano y hermana, no como enemigo, para acrecentar la amistad social, con mayor salud para la gente, salud institucional y salud para el planeta, nuestra casa común”.

El Obispo realizó un llamado a salir al encuentro de las familias, de los jóvenes, de los más pobres y desfavorecidos. “Compartir la paz y la fraternidad, a fin de prevenirnos del contagio de otros virus quizás mucho más peligrosos, que lastiman la vida física, espiritual y social, como son los virus de la corrupción y la violencia, las adicciones y los abusos; el egoísmo, la exclusión y la indiferencia”, expresó Bitar.

Obispo Damián Santiago Bitar

Luego de la Misa, los presentes compartieron la proyección de videos institucionales donde los fieles manifestaban el significado de Santo para Oberá y sus vidas, además de un recorrido de fotografías de la historia de la hoy iglesia Catedral San Antonio de Padua.