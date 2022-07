Oberá con un 80% de ocupación en vacaciones de invierno.

La situación de permanencia de turistas aumentó en la última semana de vacaciones de invierno, ayudados por el climacasi de verano, según manifestó Cynthia Arnoldt, titular de la Cámara de Turismo Sierras Centrales de Mnes. Si bien el movimiento fue tímido al principio luego las familias arribaron muchos incluso sin reservas. «A partir del 15 de julio, fue mucho mejor el movimiento en la zona centro, tuvimos entre un 75% o 80 % de plazas ocupadas, para esta semana hay pocas reservas pero podemos tener gente que llega sin reservas, como ya nos ha pasado. En términos generales, se trabajó bien, estos dias de calor favorecieron mucho, habia atractivos y opciones para visitar», señaló Arnoldt.

Agregó que «en lo que respecta a las Termas, sabemos que el municipio está buscando la solución, trajeron un equipo de Mendoza que busca la problemática y posible enmienda, no tenemos plazos de trabajo alguno por lo que estamos expectantes. De todas formas, entre los integrantes de la Cámara de turismo pensamos que si no hay solución, debemos buscarle la vuelta, tipo plan B, para que en el verano sea con o sin agua termal, un atractivo vendible, con juegos, restaurante, parque acuático, etc para que tengamos algo mas que ofrecer», precisó la empresaria turística.