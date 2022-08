Oberá habilitará otro ECO punto de recolección de residuos reciclables

En el marco del ciclo de charlas para promover la Economía Circular y la presentación del programa Guía de Compradores de Residuos de Misiones, Oberá expuso respecto a la experiencia «Oberá Sustentable», pero además intenta conformar cargas junto a otros municipios vecinos, para completar un camión con materiales que no tienen un destino directo de reciclaje.

Según Santiago Frick,Bio Ingeniero, a cargo del árae en la Municipalidad local «se pueden reciclar cartones, latas y botellas pet, pero placas de telgopor y ciertos plásticos no y no hay mercados grandes, necesitamos una cantidad crítica para llevar, pero solo como Municipalidad no solos no juntamos si nos unimos con otros municipios es posible y a eso apuntamos», señaló

Si bien aún con un solo ECO punto-pero a punto de habilitar otro en la Plaza San Martin- Oberá desde la instalación del EcoPunto, ubicado en la plaza Malvinas Argentinas, logró incrementar paulatinamente la cantidad de material dispuesto por los vecinos para el reciclado, en marzo se inició con 866kg,y ya en julio se logró 6.013kg de basura reciclable, principalmente vidrio, cartón, envases plásticos y latas.

En la Jornada convocada por el Ministerio de Cambio Climático de Misiones, en POsadas este miercoles, la Municipalidad de Oberá, representado por Frick, expuso sobre el trabajo de «Oberá Sustentable» que se viene desarrollando, con resultados positivos en cuanto a concientización y aplicación de acciones.

Frick, fue el encargado de dar cierre a la 2° jornada del ciclo de charlas. Allí expuso los alcances obtenidos en los primeros tiempos del programa municipal, capacitaciones en las escuelas de Oberá, las comisiones vecinales, clubes, grandes generadores de diferentes tipos de residuos y principalmente con la comunidad en general que toma con seriedad y conciencia la importancia del reciclado, la disposición diferenciada de residuos y otras acciones.

«Esta bueno que la comunidad se pliegue a esta iniciativa, que estamos viendo, nuestra idea es añadir mas ecopuntos en la ciudad, cercanos a la ruta de recolección que ya tenemos», mencionó Frick.

La presentación, fue acompañada por el Intendente, Ab. Pablo Hassan; quien fue recibido por Ministro de Cambio Climático Gervasio Malagrida, el subsecretario de Economía Circular Fernando Santacruz; además de referentes de empresas privadas y municipios que trabajan en la temática.