Oberá tuvo un 90% de ocupación hotelera el finde largo

Con muchos visitantes que inundaron diferentes atractivos naturales, el mismo Salto Berrondo y el Parque de la Selva, Oberá vivió un fin de semana largo de gran convocatoria. «Tuvimos un 90% de ocupación hotelera, entre cabañas y hoteles, con muchos visitantes de la region litoral que es importante ya que siempre eran los misioneros los que llegaban, esto hace a una convocatoria del programa pre viaje que funciona muy bien», explicó Fernando Vitelli, Director de Turismo municipal.

Añadió que «las expectativas son buenas para la temporada de verano las reservas están hechas hasta marzo de acuerdo a lo que charlamos con la Cámara de Turismo Sierras Centrales de Mnes y lo bueno es que últimamente se mantienen, no caen como en épocas de pandemia, lo que nos da mayor previsibilidad», explicó.

El parque de la selva es el mismo sector de las ex termas de la selva, se modificó el nombre para no confundir, ya que las termas no están funcionando, pero si las piletas y el sector para disfrutar del sector gastronómico, el sendero de la selva y la oportunidad de poder realizar eventos en el predio de 8 has. «Quienes deseen pueden hacer sus reservas, en la página obera.gob.ar/termas, las mismas no funcionan como termas por los recursos que necesitamos para poder poner en funcionamiento las bombas, pero no perdemos las esperanzas de volver a ser parque termal, con un análisis del consorcio en general conformado por la Municipalidad y la Celo, una vez que se consiga el dinero», sostuvo Vitelli