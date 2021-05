Otra vez, denuncian presunto abuso policial en Villa Bonita

La Situación social es difícil en tiempos de pandemia. Hay muchos casos de violencia y delitos y cuanto menos, faltas. Pero hay también excesos. Esto parece estar viéndose en las últimas dos semanas, por parte de efectivos policiales en el ámbito de la Unidad Regional 2 de Policía.

Hace poco más de una semana en Barrio Günther, el accionar policial trajo aparejado la intervención de la Comisión provincial de la prevención de la tortura a cargo de Magno Scherer y hace poco más de 4 días en Villa Bonita, municipio de Campo Ramón, con 4 detenidos de una misma familia, que denuncian abuso en el accionar policial y donde también interviene la delegada local de la Dirección Nacional de Derechos Humanos , Eva López.

Los progenitores de los detenidos, de condiciones humildes, que labran la tierra y hacen carbón señalaron que “están muy preocupados”, por la salud de sus hijos-aún detenidos-y que “vomitan sangre y orinan sangre”, producto de los golpes.

La denuncia está hecha en la Fiscalía del Juzgado de Instrucción 1 de Oberá y según la funcionaria de Derechos Humanos “estamos viendo cómo se actúa, estuve en el lugar de los hechos, me entrevisté con el personal policial y los detenidos (junto al abogado de los mismos) y creo que estas golpizas no pueden suceder, he registrado fotos y hay videos que filmaron vecinos y familiares. Hay cortes y golpes, muchos, en diferentes lugares y de forma inexplicable para una denuncia anónima de disturbios en la vía pública, que fue la razón por la que el personal policial actuó”, indicó López.

Sostuvo que “nuestra función es garantizar los derechos de las personas y la Justicia tiene sus mecanismos, pero nunca se puede permitir la violencia institucional”, precisó. “No puede ser que algo asi ocurra, estos jóvenes iban caminando y fueron detenidos por una llamada anónima de disturbios con una consecuencia tremenda”.

Adelino Villalba (65) y su esposa Elba (54), son padres de 11 hijos, dentro de ellos los 4 detenidos comentó que “el 9 de abril el oficial Jara a cargo de la comisaría de Villa Bonita junto a otros agentes, se acercaron a mi propiedad donde estaban mis hijos que habían ido a limpiar y cambiar los bueyes de lugar, al mediodía, le dan voz de alto, los detienen y los llevan, junto se llevan mi guadaña, cuchillo y balde. Yo me acerqué a la comisaría para ver porqué lo detuvieron y ahí vi la guadaña que era mía, que decían habían robado, lo comprobé con la factura. El oficial a cargo se enojó conmigo y me dijo que mis hijos iban a salir libres pero que en menos de un mes iban a caer otra vez y así fue. Mi error creo fue demostrar que estaba equivocado”, señaló.

Dijo que “yo no entiendo qué fue lo que llevó a todo esto. Hay vecinos que defienden a la Policía y la verdad que no estoy a favor de quienes hacen cosas malas, pero quiero saber qué de malo hicieron mis hijos para que los golpeen así, ni a un animal se le trata de esta manera. Hay una menor que también fue maltratada, mi otra hija de 30 que tiene 3 chicos está detenida por defender a sus hermanos. Nosotros nunca tuvimos problemas y toda la vida vivimos en el mismo lugar”, explicó.

Comentó además que “se reclama por la camioneta de la Policía que tiraron piedras y la afectaron, pero no dicen los golpes, maltratos y el abuso que sufrieron mis hijos. Ayer y hoy quise ampliar mi denuncia en la Fiscalía pero me dijeron que no, no pude contar que luego fueron a mi casa y me destruyeron mi colchón, la mesa, se fueron al horno que derribaron y perdí 300 bolsitas de carbón que tenía para vender. No sé qué buscaban ni por orden de quien”, apuntó.

“Me duele mucho que no se escuche a la otra parte, solo a los policías, yo nunca tuve actitud de maldad con nadie, al contrario”, dijo apenado el hombre que junto a su esposa va y viene de Campo Ramón en colectivo, preocupados por la salud de sus hijos detenidos.

Mientras tanto, el día martes, unos 15 vecinos cortaron la Ruta provincial 103 pidiendo mayor seguridad y el Intendente local, José Márquez Da Silva, anunciaba que alquiló una vivienda para el nuevo “Comando Radioeléctrico de Villa Bonita” y un nuevo móvil policial así como efectivos que se apostarán en la zona.