Paro de Municipales de Oberá

Los trabajadores de la Municipalidad de Oberá iniciaron un paro y movilización en reclamo de mejoras salariales.

El ejecutivo propuso alternativas que no fueron aceptadas por los operarios. Por lo que se mantiene la medida de fuerza por tiempo indeterminado.

«Hasta no obtener lo que pedimos no nos vamos a ir» afirmaron señalando que acamparán frente al edifico municipal que está bloqueado para el acceso del público.

Las propuestas realizadas por el ejecutivo municipal en la persona del Director de asuntos jurídicos, Matías Frick tiene que ver con:1) aumento del 15% fijo y mensual con un aumento no remunerativo de 3 mil pesos. 2) aumento del 10% al básico con una suma no remunerativa de 5 mil pesos. 3) aumento del 20% sin adicionales y 4) aumento de 8 mil pesos pero no al básico.

Ninguna de las propuestas, fue aceptada. Desde el ejecutivo adelantaron que solicitarán intervención del Ministerio de Trabajo, de dictar conciliación obligatoria