Paro de personal no docente organizan para la próxima semana

Desde el gremio del personal no docente o porteros, se encuentran en alerta y movilización y adelantaron paro de 24 hs para el próximo martes 2. Los motivos se originan en la falta de recomposición salarial y mejoras que nunca llegaron más allá de las promesas.

«Tuvimos dos asambleas y las bases nos dicen que no se cumplen las actas de compromiso del Consejo General de Educación y están cansados, indumentarias que sólo se entregó a Oberá pero localidades aledañas no, pase a planta que nunca se dió de colegas de mas de 12 años trabajando, para que puedan jubilarse con dignidad, un adicional por antigüedad que es a partir de los 25 años,» dijo Cecilio Vazquez, secretario general del personal no docente en Oberá.

«Si no hay respuestas seguiremos los dias 4 y 5 por 48 hs porque ealmente estamos cansados, siempre somos los últimos y los que más paciencia tenemos en esperar respuestas, que nunca llegan», precisó.