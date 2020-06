Partes de vehículos municipales en desuso se venderán como chatarra

El Concejo Deliberante obereño autorizó la venta como chatarra de partes de vehículos, camiones y maquinarias viales que se encuentran fuera de servicio y que por distintos motivos son de imposible reparación, ocupando espacio físico dentro del predio de la Cantera Municipal, ocasionando múltiples inconvenientes.

Al respecto el Concejal Pablo Hassan señaló que consiste en la baja de bienes que se encuentran registrados en el patrimonio del municipio para su disposición final, “son muchos bienes muebles que no son registrables y que se encuentran ya en calidad de chatarra porque hay tanques viejos que están oxidados, hay repuestos de maquinaria pesada que están oxidados que no sirven más. Se encuentran todos depositados en el corralón municipal, donde estaba anteriormente la cantera y que necesitamos disponerlos finalmente, sea vendiéndolos, donándolos si hay alguna institución a la que le sirve o destruyéndolos para que no sigan generando basura. Así que simplemente es la autorización del Concejo Deliberante a poder realizar la disposición final de esa chatarra”, explicó el edil.

Concejal Pablo Hassan

Por otra parte, el legislativo aprobó eximir del pago de la Tasa Retributiva a la Propiedad Inmueble a la Federación de Colectividades, por el año 2020, respecto de los inmuebles de su propiedad considerando que el Parque de las Naciones ha sido declarado como Patrimonio Histórico y Cultural de la ciudad, tratándose de verdadero espacio común por la permanente asistencia de la comunidad a lo largo del año utilizando tales sitios para el esparcimiento y la recreación, tanto de niños y jóvenes como de adultos, lo que lo constituye en un auténtico espacio público, donde no existen restricciones para su uso.

Durante los homenajes, las concejales Gladis Bangel y María Elena Kudelko entregaron la declaración Interés Educativo Público Municipal por el X Aniversario de la Creación del “NENI 2022”, haciendo extensiva la salutación a todos los Jardines de Infantes por haberse conmemorarse su día, el pasado 28 de mayo. Además, las concejales Kudelko y Lilian Vega realizaron un reconocimiento a los Bomberos Voluntarios de Oberá, al celebrar su día en la Argentina.