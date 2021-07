Piumato en Oberá: «La Justicia de Misiones es la peor paga del país»

De recorrida por distintas dependencias judiciales Federales y ordinarias, el dirigente gremial nacional Julio Piumato, sostuvo que la justicia misionera «es la peor paga del pais». Mencionó que charló sobre el tema con el Superior Tribunal de Justicia y que se comprometieron en ir mejorando los salarios. «Planteamos al STJ y autoridades de la provincia esto, y hay un plan para ir mejorando, que entendemos no puede salir de la noche a la mañana, pero cuando quieren nombrar a alguien en un cargo alto sale el sueldo de algún lado y los empleados que dia a dia se desloman cobran magros sueldos», señaló al Aire de Integración

Dijo que «en agosto definiremos el segundo semestre de reclamos salariales, solicitamos aportes del 15% a partir del 1 de julio y un 10% a partir del 1 de septiembre que corresponde a un nuevo tramo de recomposición salarial, si no hay respuestas el 12 de agosto habrá una medida nacional», apuntó.

Sostuvo que en general «las provincias tienen sueldos muy bajos a diferencia del sueldo de empleados de la justicia federal, habrá que hacer refuerzos presupuestarios en las provincias para mejorarlo, aqui en Misiones creo, que es uno de los únicas jurisdicciones donde los policias cobran mas que los judiciales y eso que no tienen tampoco un salario alto. Además de empleados que están hace 11 años y no dejan de ser contratados, no pasan a sueldos efectivos», acotó.

En cuanto a infraestructura dijo que la justicia federal en Misiones están mucho mejor que en BS As y que en Oberá están mucho mejor que Eldorado. «Tenemos emergencia en plantas laborales colapsadas en grandes urbes, en Obera tienen buen personal en el juzgado federal pero no así la Fiscalía, pero están mucho mejor igualmente», indicó.

El dirigente de la Union de empleados judiciales de la nación realizó una recorrida por la provincia desde este lunes con asambleas en localidades como Posadas, Oberá y Eldorado. Referentes e integrantes del sector «Dignidad Judicial» que integran empleados judiciales sobretodo de Posadas, reclaman mayor accionar del gremio en cuanto a los reclamos salariales que llevan años sin resolverse en Misiones-segun señalaron-.