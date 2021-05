Planes municipales piden aumento, por igual tarea que empleados municipales

«Estamos prestando servicios, mejorando nuestra tarea, 10 mil pesos no es un monto para una familia. nos capacitamos, perfeccionándonos todo el tiempo pero lo que cobramos no alcanza para parar la olla, somos 2 grupos de 8 a 10 personas», dijo Miguel Camargo, empleado de la Municipalidad desde hace 4 años como plan municipal, pero sin beneficio alguno.

Reclaman cobrar mejor por un trabajo que conlleva mucho más «no sé quien debe poner la plata, si el municipio o la provincia, ahora hay plata para campaña, eso lo vemos y yo también-todos- como consumidor aporto impuestos, por eso el manejo y la distribución de ingresos públicos debe ser equitativo», señaló.

Desde hace un tiempo se habla del pase a planta de estos planes municiaples que trabajan a la par de los que sí lo son y sin embargo, el municipio no avanzó en la concreción de esto. «Creemos con todo respeto hacia la persona de la figura del Intendente, que no está cumpliendo con su trabajo de funcionario publico justamente, sabe quienes somos y que tarea cumplimos, sabe cuanto ganamos porque ellos, el Intendente y su equipo definen eso, la pregunta que nos hacemos en que se basan para definir nuestro sueldo, lo que ganamos. Hubiera sido diferente si nos convocaran a dialogar y no, no tenemos sindicato nada, somos planes municipales, no tenemos obra social, ningún beneficio, pero prestamos un servicio útil, hasta si se quiere, colaboramos con el municipio porque nos pagan menos, una empresa privada cobraría mucho mas», indicó.

Respecto a lo que necesitarían cobrar sostuvo que «con 20 mil pesos podríamos equiparar como para servicios básicos y poder sobrevivir, tener para comer al menos, pero no se habla de eso y nos preocupa», precisó.