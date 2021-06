Plazoleta Güemes envuelta en una decisión polémica

Ante el anuncio de la Municipalidad de apeo del cincuenta por ciento de los pinos que se encuentran en la Plazoleta Güemes de Oberá, vecinos se movilizaron en contra de la decisión.

«Nos preocupa, soy vecino de la Plazoleta, soy Ingeniero Agrónomo, en abril la Municipalidad me consultó, pidió informe sobre sacar estos pinos y remplazarlos por árboles nativos. Hice el informe, ad honorem, luego de consultar a distintos especialistas de la materia y todos concluyeron en que esos pinos son sanos, forman un dosel anti estrés, no es alergénico, es decir están adaptados a la zona y no tiene sentido sacarlos» explicó el Ingeniero Ruben Lis. «Si van a plantar especies nativas, hay otros lugares sin arbolado donde deberían hacerlo. Este lugar no, porque va a cambiar drásticamente el clima del espacio, además son considerados históricos» indicó, aclarando que la motivación es genuina, no tiene intereses políticos y no es contra alguien.

Por su parte el Colegio de Arquitectos, Distrito Centro, envió una nota a la Defensoría del Pueblo, solicitando acciones para impedir el apeo de los pinos mencionados. A su vez la titular de dicha institución, Patricia Nittmann, recomendó al ejecutivo que detenga el proyecto y convoque a audiencia pública.